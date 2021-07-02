وزيرة الثقافة تنعى مدير التصوير رمسيس مرزوق: وداعا فارس الظل والنور

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الدكتور رمسيس مرزوق مدير التصوير، الذي غيبه الموت اليوم الجمعة 2 يوليو 2021، عن عمر يناهز 81 عاما. وقالت «عبدالدايم» إن الراحل أحد رواد فن التصوير السينمائي المصري، وأضافت أنه لقب بـ«فارس الظل والنور» حيث تميز برؤية فنية عبقرية برزت من خلال زوايا التصوير التي كانت مفتاح وسر نجاح الكثير من الأعمال، مؤكدة أن بصماته ستبقى علامة بارزة في تاريخ الإبداع السينمائي، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه وتلاميذه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن رمسيس مرزوق، فنان ومدير تصوير مصري شهير، حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان عام 1959، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون تخصص تصوير عام 1963، وشهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس عام 1983.

ونال العديد من الجوائز، كما شارك في تصوير مجموعة من الأفلام الإيطالية وأقام العديد من المعارض الخاصة في مصر وروما وباريس، وعمل لسنوات عديدة مع كبار المخرجين منهم يوسف شاهين، رضوان الكاشف، شريف عرفة وغيرهم، وقدم على مدار مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال المهمة وصل عددها إلى 70 عملا ما بين السينما والتلفزيون.