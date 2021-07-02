تأجيل صلاة الجنازة على رمسيس مرزوق لحين وصول أسرته والدفن بأكتوبر

قال الفنان سامح الصريطى، إن مدير التصوير دكتور رمسيس مرزوق توفي في منزله، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة سوف تقام داخل الكومباوند الذي كان يقيم فيه، لافتا إلى أن موعد الجنازة لم يتحدد بعد، انتظارا لوصول أسرة الفقيد إلى المنزل.

وأضاف الصريطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيجري دفن مرزوق في مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

كان الفنان سامح الصريطي، أعلن وفاة مدير التصوير رمسيس مرزوق، صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ81، وذلك من خلال صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، حيث قال «فقدنا الآن فنانا كبيرا ورائد من رواد التصوير السينمائي رحم الله الدكتور رمسيس مرزوق وهذه آخر لقطة له مع أخيه زوسر مرزوق».