انتحار شابة ألقت بنفسها من الطابق الخامس بالجيزة: «سمعت زوجها يتحدث مع فتاة»

انتحرت سيدة في العقد الثالث من عمرها بإلقاء نفسها من شرفة منزل الزوجية في الطابق الخامس، بمنطقة الطالبية في الجيزة.

وبينت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن خلافات زوجية دفعت المتوفاة إلى إلقاء نفسها بسبب غيرتها الشديدة على زوجها لتعدد علاقاته بالفتيات، وعندما حاول زوجها الإسراع لنجدتها اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس للرابع، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات ونقل على إثرها إلى المستشفى لإسعافه.

حكاية 12 سنة زواج

12 سنة مرت على زواج تلك السيدة التي فضلت الانتحار عن الحوار مع زوجها، بحسب تحريات الرائد إسلام السيد رئيس مباحث الطالبية، حيث تبين أن المتوفاة دخلت في مشاجرة بعد صلاة الجمعة مع زوجها عندما سمعته يتحدث في الهاتف المحمول مع إحدى الفتيات، وعندما سألته عن هوية الفتاة، أنكر وادعى أنه يتحدث مع صديقه في العمل.

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المتوفية لبيان أسباب الوفاة رسميًا وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

وبينت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن السيدة توفيت عن طريق الانتحار، حيث ألقت بنفسها وقت مشاجرتها مع زوجها الذي حاول الإمساك بها لكنه أصيب بعد أن سقطت على «حبال الغسيل» بالطابق الرابع قبل أن يهوي جثمانه على الأرض.

تفاصيل الواقعة

كان قسم شرطة الطالبية، تلقى بلاغا يفيد بسقوط ربة منزل من الطابق الخامس ما أسفر عن مصرعها، وإصابة زوجها "موظف".