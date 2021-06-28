مصرع سيدة وإصابة آخر في تصادم على زراعي بني سويف

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخص آخر، اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، على الطريق الدائري بمركز ببا، جنوب محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير، بالطريق الدائري بمركز ببا، ونتج عنه وفاة سيدة وإصابة شخص آخر.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع إثر تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، ونتج عنه وفاة «نجلاء سعد شحاتة»، 41 سنة، مقيمة مركز ببا، وإصابة «وليد صلاح الدين جابر»، 40 سنة، باشتباه كسر الساق الأيمن.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل جثة المتوفية والمصاب، إلى قسم الطوارئ بمستشفى ببا المركزي.

وتم اجراء الإسعافات الأولية للمصاب، وإيداع جثة المتوفية بمشرحة المستشفى، وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لإستصدار تصريح الدفن بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

وشهدت طرق بني سويف الفرعية، أمس الأحد حادثين متفرقين، أسفرا عن إصابة 4 أشخاص الأول إثر تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا، والثاني انقلاب دراجة نارية بدائري قرية الكوم الأحمر مركز بني سويف، وجرى نقلهم لتلقي العلاج والاسعافات الأولية بمستشفى بني سويف الجامعي تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.