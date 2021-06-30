مصرع سيدة وإصابة طفلة وشاب في انهيار عقار الدخيلة

انتشلت قوات الحماية المدنية، قبل قليل، جثة سيدة لقيت مصرعها تحت أنقاض العقار الذي تعرض للانهيار في منطقة الدخيلة، غرب الإسكندرية، فيما أصيب اثنان آخران، شاب وطفلة، نتيجة الحادث.

وتواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض يدوياً بسبب ضيق الشارع، وعدم تمكن دخول المعدات بحثاً عن ضحايا آخرين، تحت أنقاض العقار الذي تعرض للانهيار بشكل مفاجئ اليوم الأربعاء.

وتلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغاً يفيد انهيار عقار بشارع البرسيم في منطقة الدخيلة الشمعدان، وانتقل ضباط قسم شرطة الدخيلة وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه بناء قديم مكون من 3 طوابق تقطنه 7 أسر، وانهياره بالكامل.

جرى وضع حواجز حول العقار، وذلك حفاظا على سلامة المارة والسيارات، وبلغت حصيلة الضحايا حتى الآن، مصرع سيدة، وإصابة شاب 17 سنة، وطفلة 4 سنوات.