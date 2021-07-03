سلالة دلتا تغير أعراض الإصابة بكورونا.. وأطباء: فيروس متحور

تغيرت الأعراض الأكثر شيوعا لفيروس كورونا بعد ظهور وانتشار سلالة دلتا، ولم تعد الأعراض التقليدية هي الفيصل، فأصبح فقدان حاسة الشم، الذي كان عرضا شائعًا في الأصل، في المرتبة الأخيرة من الأعراض المصاحبة لـ«كوفيد 19» في الوقت الذي باتت فيه سلالة دلتا شديدة العدوى هي السائدة في المملكة المتحدة حاليا.

وبحسب تقرير موقع «العربية» نقلا عن البيانات الصحية لبريطانيا، تستمر أعراض الحمى والسعال التي كانت دائما شائعة لفيروس كورونا، إلى جانب الشعور بالصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف الذي كان عرضا نادرا لـ «كوفيد 19».

فيروس كورونا يشهد طفرات مختلفة تغير في خصائصه

الدكتور محمد الشهيدي، أستاذ الفيروسات بجامعة قناة السويس، أوضح في بداية حديثه لـ«الوطن»، أن فيروس كورونا يشهد طفرات مختلفة تغير في خصائصه وينتقل بها من الحيوان إلى البشر، فهو فيروس تتغير خصائصه بسرعة، بحسب وصفه.

وتابع «الشهيدي» في حديثه عن فيروس كورونا وتغير الأعراض المصاحبة للإصابة به حسبما أفادت بيانات الصحة البريطانية،، بأنه في الأساس فيروس تنفسي وقد تتغير خصائصه ويصيب الجهاز الهضمي أو العصبي إلى جانب الجهاز التنفسي.

كورونا فيروس متحور تظهر منه سلالات مختلفة

بينما فسر الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، ما أشارت إليه نتائج الدراسة، بأن فيروس كورونا فيروس متحور ولذلك تظهر منه سلالات مختلفة بأعراض جديدة ومتغيرة.

وتابع شاهين في حديثه لـ«الوطن» عن فيروس كورونا بأنه كان في البداية يصيب الجهاز التنفسي في الأساس، ولكن بعد أن غير من خصائصه أصبح له مستقبلات آخرى قادرة على الانتشار في جسم المصاب، فيصيب الجهاز الهضمي أو يصيب الجهاز العصبي.

وأشار أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق إلى أهمية التطعيم بين مواطني الدول حتى يمنع التحورات الجديدة للفيروس التي تجعل منه فيروس ذو أعراض جديدة.