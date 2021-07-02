عناوين مراكز «الصحة» لتلقي لقاح كورونا ومواعيد العمل في المحافظات

يبحث المواطنون عن عناوين مراكز تلقي لقاح كورونا التابعة لوزارة الصحة ومواعيد العمل الرسمية والتي أعلنت عنها الوزارة، لتسهيل الوصول اليها، وذلك في كل محافظات مصر، إضافة إلى مواعيد العمل بهذه المراكز، ويرصد تقرير «الوطن»، مراكز تلقي لقاح كورونا ومواعيد العمل:

1- في محافظة القاهرة تمّ تخصيص المراكز الاتية:

النزهة

مركز طبي النزهة، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، بشارع جوزيف تيتو 38.

القاهرة الجديدة:

مركز طبي القطامية، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، شارع بنك الإسكان والتعمير محطة البنك إسكان النقابات.

شبرا:

مركز المؤتمرات الإنجيلي التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، بشارع المستشفى - شارع شوكلان سابقا- أمام مسجد أنصار 67 السنة المحمدية بجوار مستشفى شبرا العام كوتشنر.

مصر الجديدة:

مستشفى هيلوبليس، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، شارع الحجاز ميدان هليوبليس 1.

المطرية:

مستشفى المطرية التعليمي، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، شارع طة قنديل –ميدان المطرية 6.

الزيتون:

مستشفى الزيتون التخصصي، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، تقاطع شارع المصانع مع عمر المختار ميدان السواح الزيتون.

مركز طبي سراى القبة - من 8 صباحا وحتى 8 مساء، ميدان ابن سندر2.

السلام أول:

مركز طبي الدلتا، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، ميدان الدلتا، اسكندرية 2 تقاطع الونش أمام زمزم.

السلام الثاني:

مركز طبي النهضة القديم، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، مدينة النهضة مساكن إسكندرية.

المرج:

مركز طبي الأندلس، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، شارع مؤسسة الزكاة بجوار جراحات اليوم الواحد.

عين شمس:

مركز صحة الأسرة، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، شارع جمال عبدالناصر من عبد الحليم محمود بجوار مستشفى عين شمس العام

المطرية:

عيادة المطرية الشاملة، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، شارع المطراوي خلف السجل المدني القديم 151.

حدائق القبة:

مركز طبي الخليج المصري - من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، شارع الخليج المصري أمام مدرسة جمال عبدالناصر.

مصر الجديدة:

مكتب صحة بيروت، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، شارع بيروت مصر الجديدة.

مدينة نصر غرب:

مركز طبي السادس، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، شارع الصحة بجوار جراحات اليوم الواحد.

مدينة نصر شرق:

مركز طبي الحي السابع - من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً- عمارات عثمان شارع علي أمين.

النزهة:

مركز طبي الحكمة، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، شارع الحجاز ميدان المحكمة

القاهرة الجديدة:

مركز طبي التجمع الثالث، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، المحلية السابعة أمام مسجد سمير وعلي ومدرسة الحرية.

بدر:

مركز طبي الحي الأول، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، الحي الثالث المجاورة الرابعة.

الشروق:

مركز طبي الـ100متر، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، إسكان شباب الـ100 متر بجوار مول الفيوتشر.

الوايلي:

مركز رعاية طفل العباسية، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، شارع محمد رفعت العباسة.

القاهرة/وسط:

مركز طبي الدراسة، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، شارع الجعفري.

عابدين:

مركز طبي عابدين، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، شارع المدبح أعلى مسجد أبو طبل 7.

المقطم:

مركز صحة الأسمرات 3، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، عمارات الزهور 23.

الساحل:

مركز طبي المقسي، من 8 صباحا وحتى 8 مساءً، شارع المقسي دوران شبرا 72.

الخليفة:

مركز طبي التونسي الحضري الجديد، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، شارع المدارس التونسي 1.

السيدة زينب:

رعاية طفل مصر القديمة، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، شارع السبع ساقيات القصر العيني 23.

مصر القديمة:

مركز طبي عين الصيرة، من 8 صباحًا وحتى 8 مساء، صلاح سالم أمام حديقة الفسطاط.

البساتين:

مركز طبى صقر قريش، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، البساتين ميدان صقر قريش.

المعادي:

مركز طبي الخبيري، من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، شارع الترعة 8.

طرة:

مركز طبي طرة – 8 صباحًا وحتى 8 مساءً– شارع رخا كورنيش النيل – كوزيكا 1.

15 مايو:

مركز طبي مجاورة 5 – 8 صباحًا وحتى 8 مساءً – مدينة 15 مايو مجاورة 5.

حلوان:

مركز طبي الست خضرة – من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً – شارع راغب حلوان 21.

الجيزة – الشيخ زايد – مستشفى الشيخ زايد التخصصي – من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً – الشيخ زايد

عناوين مراكز تلقي لقاح كورونا ومواعيد العمل الرسمية

2- محافظة الجيزة تمّ تخصيص المراكز الآتية:

المهندسين:

مركز فاكسيرا، ويعمل من 9 صباحًا حتى 9 مساءً ويقع بشارع البطل أحمد عبدالعزيز – الدقي.

الهرم – مركز طبي نزلة السمان -من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – ميدان أبول الهول بجوار كوبري أبو طالب.

الهرم – مركز طبي كفر نصار - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – كفر نصار – القاهرة – الجيزة.

بولاق الدكرور – مركز طبي كفر طهرمس - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – اول شارع الملكة متفرع من طريق كفر طهرمس.

بولاق الدكرور – مركز طبي بولاق الحضر - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – كوبري الخشب شارع بين العمارتين 5.

جنوب الجيزة – مركز طبي المنيب - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – شارع المدرسة بجوار مدرسة المنيب.

الوراق – مركز طبي طناش - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – شارع مدرسة طناش.

شمال الجيزة – مركز طبي غرب المطار - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – شارع جمال عبد الناصر – إمبابة.

شمال الجيزة – مركز طبي عزيز عزت - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – مساكن عزيز عزت – إمبابة.

العمرانية – مركز الطالبية - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – شارع الهرم – الجيزة 338.

العمرانية – مركز الطالبية - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – امتداد شارع عتمان محرم.

كرادسة - مركز المعتمدية - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – قرية المعتمدية.

أبو النمرس – مركز شبرا منت - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – قرية شبرامنت

أطفيح – مركز صول - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – قرية صول.

شمال العياط – مركز كفر ترك - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – قرية كفر ترك.

البدرشين – مركز الطرفاية - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – قرية الطرفاية.

شرق القناطر – مركز نكلا - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – قرية نكلا

أوسيم – مركز طبي البراجيل - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً– البراجيل – مركز أوسيم – الجيزة.

الواحات البحرية – وحدة الباويطي الطبية - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – الباويطي – مركز الواحات البحرية.

غرب القناطر – مركز بهرمس - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – قرية بهرمس.

3- محافظة القليوبية تمّ تخصيص المراكز الآتية:

شبرا – مستشفى معهد ناصر - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – كورنيش النيل – الساحل – القاهرة.

كفر شكر – مستشفي كفر شكر - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – كفر شكر – القليوبية.

سنديون – مركز طبي الاسرة بسنديون - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً– سنديون بجوار السجل المدني قليوب.

شبرا – مركز طبي حجازي - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً– شارع المعهد الديني بجوار مجمع محاكم شبرا غرب.

العطارين – المركز الأفريقي لصحة المرأة -من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – شارع عبد الحميد بدوي – الأزاريطة.

4- محافظة الإسكندرية تمّ تخصيص المراكز الآتية:

مينا البصل – مركز صحة أسرة المفروزة - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – الوريدان شرق – قسم مينا البصل.

المنتزه – مركز صحة أسرة العمراوي - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً– ثاني المنتزه – الإسكندرية.

المنتزه – وحدة طب أسرة المندرة - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – المندرة قبلي، قسم ثاني المنتزه، الإسكندرية.

المنتزه – مستشفى شرق المدينة - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – ش جمال عبدالناصر تقاطع خليل حمادة – سيدي بشر.

مركز طب أسرة سان ستيفانو – من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – شارع الكازينو – سان ستيفانو – طريق الكورنيش.

وحدة أسرة دنا الوطنية – من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – شارع الطب الشرعي.

مركز طب أسرة أبيس 2 – من 9 صباحًا حتى 9 مساءً– أبيس الثانية – شرق الإسكندرية.

مستشفى أطفال الرمل – من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – ش محمد فريد – بولكلى 6.

رعاية طفل محرم بك - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – ش. الوزير متفرع من ش. الرصافة – محرم بك 11.

وسط – مستشفى الرمد - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – ش.وابور المياه امام اكاديمية السادات – محرم بك.

الجمرك – مستوصف صدر الجمرك - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – السيالة شرق، قسم الجمرك، الإسكندرية.

- غرب – وحدة طب أسرة أبن سهلان - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – تقاطع ش. ابن سهلان مع ش. رشيد رضا.

75 غرب – مستشفى القباري - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – ش. الأمير لؤلؤ – القباري 1.

العامرية – وحدة المجزر الآلي عبدالقادر - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – زاويه عبدالقادر قبلي السكة الحديد.

العامرية – وحدة طب أسرة الناصرية - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – الناصرية – بجوار المساكن.

العجمي – وحدة طب أسرة البيطاش - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – ش. القاعدة البحرية.

العجمي – مركز الدخيلة لطب الأسرة - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً– ش. الكورنيش بجوار الشؤون الاجتماعية.

برج العرب – وحدة طب أسرة البرج القديم - من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – برج العرب القديمة.

5- محافظة الإسماعيلية تم تخصيص:

مجمع الإسماعيلية -من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – الإسماعيلية الطريق الدائري.

محافظة بورسعيد تمّ تخصيص مركز واحد وهو:

مستشفى النصر – من 3 عصرًا حتى 9 مساءً – ش. عبدالهادي الحديدى – طريق النصر.

محافظة شمال سيناء تمّ تخصيص مركز وهو:

العريش – مستشفى العريش العام – من 3 عصرًا حتى 9 مساءً – شارع الجيش من شارع 23 يوليو.

6- محافظة المنوفية تمّ تخصيص 4 مراكز:

- شبين الكوم – مركز صحي شبين الكوم – من 3 عصرًا حتى 9 مساءً – شبين الكوم.

أشمون – مركز صحي أشمون – من 3 عصرًا حتى 9 مساءً – أشمون.

- السادات – وحدة صحة أسرة إسكان المستقبل – من 3 عصرًا حتى 9 مساءً – مساكن سوزان مبارك بالسادات.

- منوف – مستشفى حميات منوف – من 3 عصرًا حتى 9 مساءً– شارع الجيش – منوف.

7- محافظة الغربية تمّ تخصيص 7 مراكز:

- طنطا ثاني – مركز طبي سعيد – من 3 عصرًا حتى 9 مساءً – شارع سعيد مع شارع بطرس.

زفتى – مستشفى زفتى التخصصى –من 3 عصرًا حتى 9 مساءً– شارع عامر – بجوار المحكمة.

- قطور – مستشفى قطور المركزي – من 3 عصرًا حتى 9 مساءً – طريق كفر الشيخ – قطور القديم.

- بسيون – مكتب صحة أول بسيون – من 3 عصرًا حتى 9 مساءً – بجوار مستشفى حميات بسيون.

- سمنود – ديوان الغدارة الصحية بسمنود – من 3 عصرًا حتى 9 مساءً – شارع ريشة أمام شرطة المرافق.

كفر الزيات – مكتب صحة قاني كفر الزيات – من 3 عصرًا حتى 9 مساءً – أمام شركة الكهرباء – كفر الزيات.

- المحلة ثاني – معهد كبد المحلة – من 3 عصرًا حتى 9 مساءً – شكة طنطا – المحلة الكبرى قسم ثاني.

8- محافظة كفر الشيخ تمّ تخصيص 4 مراكز:

الحامول – مكتب صحة الحامول – من 9 صباحًا حتى 5 مساءً– شارع المركز – الحامول الطبية

كفر الشيخ – مستشفى سيدي غازي المركزي – من 9 صباحًا حتى 5 مساءً – شارع أبو بكر الصديق، سيدي غازي، كفر الشيخ.

دسوق – مستشفى دسوق العام – من 9 صباحًا حتى 5 مساءً – ش. المستشفى، مدينة دسوق، كفر الشيخ.

مركز قلين – مستشفى قلين الجديدة – من 9 صباحًا حتى 5 مساءً – شارع الجمهورية – مدينة قلين – كفر الشيخ.

9- محافظة مرسى مطروح تمّ تخصيص مركز وهو :

مستشفى القلب بمجمع المستشفيات – من 3ع ل 9م – شارع اسكندرية – وسط البلد

محافظة البحيرة تمّ تخصيص مركزين وهما:

دمنهور – المعهد الطب القومي بدمنهور – من 9 صباحًا حتى 5 مساءً – الجمهورية – شبرا – قسم دمنهور.

مركز دمنهور – مستشفى دنشال التعليمي –من 9 صباحًا حتى 5 مساءً – العوجة – دمنهور.

10- محافظة دمياط تمّ تخصيص مركز وهو :

مركز القلب والجهاز الهضمي – من 3 عصرًا إلى 9 مساءً– دمياط ، قسم دمياط.

11- محافظة الدقهلية تمّ تخصيص 7 مراكز:

المنصورة – مستشفى منصورة الدولي – من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – شارع المستشفى.

طلخا – مركز رعاية الأمومة والطفولة بطلخا – من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – طلخا.

المنزلة – المركز الحضري بالمنزلة – من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – مدينة المنزلة – اول ش الجلاء – بجوار مستشفى اليسر

دكرنس – مستشفى دكرنس العام – من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – مدينة دكرنس – ش مجلس المدينة – بجوار مدرسة علي مبارك.

بلقاس – مسشتفى بلقاس المركزي – من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – مدينة بلقاس -عزبة جاد – بجوار مركز الشرطة.

ميت غمر – مستشفى ميت غمر المركزي – من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – مدينة ميت غمر – دقادوس – اول سكة دقادوس – بجوار الإدارة الصحية.

السنبلاوين – مستشفى السنبلاوين العام – من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – مدينة السنبلاوين – ارض الجمال – بجوار مسجد الجمال

12- محافظة الفيوم تمّ تخصيص مركز وهو :

بندر الفيوم – المركز الطبي بكيمان فارس – من 3 عصرًا حتى 9 مساءً – مساكن البنك – قسم الفيوم.

محافظة بني سويف تمّ تخصيص مركز وهو:

مستشفى بنى سويف التخصصي – من 3 عصرًا حتى 9 مساءً – كورنيش النيل.

محافظة السويس تمّ تخصيص مركز وهو:

فيصل – وحدة طب أسرة مبارك – من 9 صباحًا حتى 5 مساءً – حي فيصل.

13- محافظة المنيا تمّ تخصيص 4 مراكز:

المنيا الجديدة – مركز طبي شباب المستقبل – من 9 صباحًا حتى 5 مساءً.

ملوي – مركز طبي قلندول – من 9 صباحًا حتى 5 مساءً – منشأة قلندول – مركز ملوي.

بني مزار – وحدة القيس – من 9 صباحًا حتى 5 مساءً – الوحدة المحلية بالقيس.

سمالوط – مستشفى سمالوط النموذجي – من 9 صباحًا حتى 5 مساءً – الطريق السريع.

14- محافظة أسيوط تمّ تخصيص 4 مراكز:

غرب أسيوط – مستشفى الإيمان العام – من 3 عصرًا حتى 9 مساءً – شارع 26 يوليو – حى الأربعين – مدينة مبارك

شرق أسيوط – مركز صحة الوليدية – من 3 عصرًا حتى 9 مساءً – أمام أبراج النصر بحي شرق.

القوصية – الوحدة الصحية بني زيد بوق – من 3 عصرًا حتى 9 مساءً – مركز القوصية – طريق أسيوط ديروط الزراعي.

أبو تيج – الوحدة الصحية نزلة باكور – من 3 عصرًا حتى 9 مساءً – مركز أبو تيج – طريق أسيوط سوهاج الزراعي.

15- حافظة سوهاج تمّ تخصيص 3 مراكز:

المراغة – المركز الطبي الحضري – من 3 عصرًا حتى 9 مساءً – شارع المستشفى متفرع من طريق أسيوط.

البلينا – المركز الطبي بالبلينا – من 3 عصرًا حتى 9 مساءً – شارع الجمهورية – البلينا.

سوهاج – مركز رعاية طفل شرق – من 3 عصرًا حتى 9 مساءً – ش. التحرير بجوار قصر ثقافة شرق سوهاج.

16- محافظة قنا تمّ تخصيص مركز وهو:

مركز صحة الأسرة المشروع الأوروبي – من 8 صباحًا حتى 8 مساءً– مدينة قنا.

17- محافظة الشرقية تمّ تخصيص 7 مراكز:

مركز صحة ثاني الزقازيق – من 9 صباحًا حتى 9 مساءً– أمام مستشفى الزقازيق المركزي – شارع عز الدين حافظ.

- فاقوس – وحدة الدميين بالإدارة الصحية بفاقوس – من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – قرية الدميين – فاقوس

بلبيس – المركز الطبي بإدارة بلبيس – من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – شارع الأستاذ احمد طرطور، بلبيس، مركز بلبيس.

أبو حماد – المركز الطبي بإدارة أبو حماد – من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – إدارة أبو حماد.

العاشر من رمضان – مركز الحي 29 بإدارة العاشر من رمضان – من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – مجاورة 29.

هيهيا – قسم الحميات بمستشفى هيهيا المركزي – من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – ش أحمد عرابي.

السعديين – وحدة الفيروسات الكبدية سابقا بمستشفى السعديين المركزي – من 9 صباحًا حتى 9 مساءً – مينا القمح – السعديين.

18- محافظة الأقصر تمّ تخصيص مركز وهو :

مستشفى حميات الأقصر – من 1 ظهرًا إلى 7 مساءًا– الزناقطة – خلف المطار.

19- محافظة أسوان تمّ تخصيص مركز وهو :

مستشفى صدر أسوان – من 3 عصرًا إلى 9 مساءًا – ش. السماد امام كلية التربية.

20- محافظة البحر الأحمر تمّ تخصيص مركز وهو :

الغردقة – وحدة صحة الأسرة بالأحياء – من 3 عصرًا إلى 9 مساءًا – منطقة الاحياء – شمال الغردقة.

21- محافظة الوادي الجديد تمّ تخصيص 3 مراكز وهي:

الخارجة – مركز طبي الخارجة – من 9 صباحًا إلى 3 عصرًا – شارع جمال عبدالناصر – الزهور.

الداخلة – مركز طبي الداخلة – من 9 صباحًا إلى 3 عصرًا – شارع السادس من أكتوبر.

الفرافرة- مركز طبي الفرافرة – من 9 صباحًا إلى 3 عصرًا – أمام مركز ومدينة الفرافرة.