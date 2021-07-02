طلب إحاطة لنائبة بني سويف حول فصل 36 ألف معلم «مؤقت»

كشفت النائبة فاطمة أحمد محسن مبارك، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر لإقليم وسط وشمال الصعيد، عن تقديم طلب إحاطة إلى رئيس المجلس، المستشار حنفي الجبالي، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى وزير التربية والتعليم، بشأن فصل 36 ألف معلم «مؤقت»، بعد شهرين فقط من التعاقد معهم.

وبدأت أزمة هؤلاء المعلمين في شهر فبراير 2019، عندما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن طلب التعاقد مع 36 ألف معلم لسد العجز في عدة تخصصات، وتقدم للمسابقة قرابة 120 ألف شاب، أجريت الاختبارات وسلموا الأوراق المطلوبة، وبالفعل استلموا العمل لمدة شهرين، بعد اجتيازهم كافة الاختبارات اللازمة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

إلا أنه بعد شهرين فقط من التعاقد معهم، فوجئ المعلمون بعدم التجديد لهم، مما أثار حالة من الغضب بينهم، مطالبين بأحقيتهم في عودتهم للعمل مرة أخرى، وهو الأمر الذي دفع نائبة بني سويف إلى تقديم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، للمطالبة بتجديد عقود هؤلاء المعلمين، والسماح لهم بالعودة إلى المدارس الموزعين عليها مرة أخرى، خاصةً وأن مشكلة عجز المعلمين مازالت قائمة، ولم يتم التوصل إلى حلول لها، إلا من خلال تعاقد الوزارة معهم.

وقالت النائبة المعروفة أيضاً باسم فاطمة سليم، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم تعاقدت مع قرابة 36 ألف معلم طبقاً لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 155 لسنة 2007، والمتضمن في مادته رقم 73 أن يكون عقد المعلمين لمدة عامين ثم يجدد، إلا أن ما حدث كان عكس ذلك، حيث تم فصل المعلمين بعد شهرين فقط من التعاقد، مما تسبب في تشريدهم وضياع مستقبلهم.

وطالبت عضو مجلس النواب ببيان أسباب فصل هؤلاء المعلمين، والمطالبة بعودتهم إلى عملهم مرة أخرى، ووضع ذلك في حسابات الموازنة العامة للدولة، وإحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة.