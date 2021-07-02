مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2021.. موعد التقديم والأوراق المطلوبة

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، ضمن خطة الشركة بإعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والاهتمام بتطوير المناهج الفنية التخصصية، لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم الفني.

مواعيد التقدم لمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2021

قال «رسلان» لـ«الوطن» إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حددت 18 يوماً في الفترة من 26 من شهر يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل، للتقديم بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات «القاهرة، البحيرة، بني سويف، والمنوفية»، على أن يكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني لكل شركة، وفقًَا للتقسيم الجغرافي لكل مدرسة واحتياجات الشركات.

شروط التقديم بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2021

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشروط الواجب توافرها للتقدم للمدارس على النحو التالي:

ـ أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الإعدادية العامة عام 2020/2021.

ـ ألا تزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2021 على 18 عاماً.

ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية.

ـ ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة، والأولوية للأعلى في المجموع.

ـ اجتياز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تُعقد بالمدرسة.

ـ أن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي.

ـ أن يكون الطالب لائقًا طبيًا.

البيانات المطلوبة لطلب الالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2021

- اسم الطالب رباعي.

- الرقم القومي للطالب.

- تاريخ الميلاد.

- السن في أول أكتوبر.

- استمارة النجاح.

- عنوان الطالب.

- رقم تليفون ولي الأمر.

- إيصال كهرباء.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

الأوراق المطلوبة للتقديم بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2021

- استمارة النجاح.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة شخصية.