تعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الهاتف

مع بداية كل شهر جديد، يبحث عدد كبير المواطنين، الذين لديهم عدادات كهرباء قديمة، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف، لذا تعد «خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف»، من أكثر عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل».

وأتاحت الشركة القابضة للكهرباء، عدة طرق للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء بشركات التوزيع إلكترونيًا، ضمن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع تكدس المواطنين أمام المصالح الحكومية والحد من الزحام والطوابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وترصد في السطور التالية، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف، وفق الشرطة القابضة للكهرباء.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف

1- تسجيل الدخول على رابط تسجيل الدخول للاستعلام عن الفاتورة، على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الكهرباء، من خلال الضغط هنا.

2- الضغط على قسم الخدمات.

3- اضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

4- تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

5- إدخال الاسم ورقم العداد، الذي يتكون من 10 أرقام.

6- الضغط على زر استعلام.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق تطبيقات الهاتف

1- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على «App Store - Play Store».

2- تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول «App Store - Play Store».

3- 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركات التوزيع

1- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة التي تتبعها المكتوب على الفواتير المدفوعة.

2- الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة.

3- تسجيل الدخول على الموقع بالاسم ورقم العداد.

4- الضغط على زر الاستعلام.

آليات السداد والاستعلام الإلكتروني لفاتورة الكهرباء

وتزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد، أتاحت وزارة الكهرباء خدمة السداد والاستعلام الإلكتروني لفاتورة الكهرباء وشحن العداد مسبوق الدفع إلكترونيًا، لتجنب الاختلاط والتزاحم للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.