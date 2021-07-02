في جولة مشاورات بنيقوسيا.. قبرص تدعم موقف مصر في ملف السد الإثيوبي

انعقدت بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، جولة المشاورات السياسية بين مصر وقبرص، برئاسة السفير الدكتور بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسكرتير الدائم لوزارة الخارجية القبرصية السفير كورنيلوس كورنيلو.

وذكرت الخارجية، اليوم الجمعة، أن المشاورات تناولت مختلف أوجه العلاقات بين البلدين وسُبل تطويرها، كما جرى تبادل الآراء حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وعكست الجولة توافق الرؤى بين الجانبين حول الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين الدولتين، كما شهدت توافقاً على مختلف الملفات المطروحة في ضوء المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية والثقافية والحضارية التي تجمع شعبي البلدين.

وبحث الجانبان ملفات التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، ووضع إطار شامل لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه خلال القمة الثلاثية التي جمعت قادة الدول الثلاث في نيقوسيا في أكتوبر عام 2020.

وناقش الجانبان كذلك الملفات المهمة والقضايا الإقليمية المطروحة حالياً، حيث عبّر الجانب القبرصي عن تقديره البالغ لدور مصر في وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

كما شهد الموقف المصري والقبرصي توافقاً فيما يتعلق بالتطورات في ليبيا، وضرورة انعقاد الانتخابات في موعدها، وأهمية خروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات المسلحة هناك.

وعرض الجانب المصري الرؤية فيما يخص ملف السد الإثيوبي، حيث أبدى الجانب القبرصي تفهمه ودعمه للموقف المصري. وحرص الجانبان على تناول أوجه التعاون المتعلقة بملف الطاقة، حيث جرى بحث أطر التعاون في منطقة شرق المتوسط، وعلى رأسها منتدى غاز شرق المتوسط والربط الكهربائي.

من ناحية أخرى، عرض الجانب القبرصي آخر تطورات القضية القبرصية، حيث أعاد الجانب المصري التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لإعادة توحيد قبرص في إطار احترام قرارات الأمم المتحدة الأمريكية.

وعلى هامش المشاورات، التقى السفير الدكتور بدر عبدالعاطي بكل من الوزيرة المسؤولة عن ملف الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص ناتاشا بيليدو، والسفير كيرياكوس كوروس، مدير مكتب الرئيس القبرصي.

وحضر الاجتماعات السفير عمرو حمزة سفير جمهورية مصر العربية في قبرص، ومدير إدارة الشرق الأوسط بالخارجية القبرصية السفيرة كرستينا رافتي.