عقب إعلان الوظائف.. معلومات عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

عقب إعلان هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن فتح باب التقدم لإعلان وظائف طرحته، وينتهي التقدم له خلال ساعات من الآن، كثرت تساؤلات المواطنين، وخصوصاً الشباب من الفئات المستهدفة في الإعلان الصادر عن «الهيئة»، عن الهيئة، ودورها، والاختصاصات المنوطة بها، والتي تستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

معلومات عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هيئة عامة اقتصادية، أنشئت بموجب قانون منذ قرابة 45 عاماً، وتعديلاته خلال عام 2017، وتتبع إدارياً وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

بموجب قانون إنشائها؛ فهي الجهة الحكومية المنوط بها إنشاء محطات نووية لغرض الاستخدام السلمي عبر إنتاج الكهرباء، والعمل على تشغيلها، وإدارتها.

وظائف وكوادر هيئة المحطات النووية للكهرباء

يوجد لدى مصر العديد من الخبراء في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وكان عدداً منهم يعمل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبعضهم يعملون كخبراء وعلماء خارج مصر، وعدداً من الأشخاص من أصحاب الكفاءات المُدربين على أعلى مستوى داخل مصر وخارجها يعملون في «الهيئة»، والتي تسعى لاستقطاب كوادر جديدة عبر إعلان الوظائف، وتدريبهم وتأهيلهم في المجالات التي تحتاجها.

اختصاصات هيئة المحطات النووية المصرية

تعطي القوانين واللوائح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، 6 اختصاصات منوطة بها دون غيرها، وهي العمل على الإشراف على إنشاء وإدارة محطات توليد الكهرباء عبر الطاقة النووية، وإبرام اتفاقات مع الجهات المنوطة بملف الاستخدام السلمي للطاقة النووية داخل وخارج مصر، والعمل على إعداد وتأهيل كوادر وطنية مصرية في مجال توليد الكهرباء عبر الطاقة النووية.

وتتضمن اختصاصات الهيئة، العمل على الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء المحطات النووية، وإزالة ملوحة المياه وتحليته عبر ذات المحطات، فضلاً عن إجراء الدراسات اللازمة لتلك المحطات، ووضع المواصفات والأسس والاشتراطات الخاصة بتلك «المحطات».