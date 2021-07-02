مأساة «أم دينار».. مهندس حاول إنقاذ شقيقته من الغرق فماتا معاً

كانت تلعب بالقرب من نهر النيل في قرية «أم دينار» التابعة لمركز منشأة القناطر، فراودتها فكرة النزول إلى النهر للاستمتاع كباقي الصغار، لكنها لم تستطع مقاومة المياه التي التقفتها فور نزولها، فشاهدها أخوها من بعيد، وهرول مسرعًا نحو النهر، وحين قفز في المياه عجز عن إنقاذها وماتا معاً.

شاب يعجز عن إنقاذ شقيقته من الغرق

كشفت تحريات النيابة العامة عن تعرُّض مهندس شاب وشقيقته الصغرى للغرق بنهر النيل، وعلى الفور جرت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثتيهما، بعد أن لفظا أنفاسهما الأخيرة داخل النهر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تحرير محضر بالواقعة

سيطرت حالة من الحزن على أهالي القرية الذين فقدوا اثنين من أبنائهم، بعد أن لقي الشاب وشقيقته مصرعيهما غرقًا بنهر النيل في منشأة القناطر بالجيزة، وجرى إبلاغ مركز شرطة منشأة القناطر بالواقعة وتحرير محضر يفيد بغرق شخصين بنهر النيل بقرية «أم دينار».

انتشال جثة الشقيقين من نهر النيل

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة لإجراء التحريات اللازمة، وتبين بعد الفحص والإجراءات تعرُّض مهندس شاب وشقيقته الصغرى للغرق في نهر النيل، وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثتيهما.