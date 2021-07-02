جدول تذاكر قطارات عيد الأضحى 2021.. تجهيز 40 قطارا إضافيا

انتهت هيئة السكة الحديد، من وضع جدول تذاكر قطارات عيد الأضحى 2021، لتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، حيث تم تجهيز نحو 40 قطارًا إضافيًا سيتم الدفع بهما وقت الحاجة.

أكدت الهيئة أن جميع القطارات العاملة ستخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة مسير القطارات، منوهة إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى، لانطلاق جميع رحلات عيد الأضحى المبارك بشكل منتظم.

جدول تذاكر قطارات عيد الأضحى 2021: صيانة جميع القطارات قبل انطلاق ساعات التشغيل

وقالت هيئة السكة الحديد، في بيان رسمي لها، إن جدول تذاكر قطارات عيد الأضحى 2021، وضع بشكل يناسب جموع الركاب المسافرين، خاصة ركاب الوجه القبلي، موضحة أنه سيتم زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات الرئيسية لمنع حدوث زحام داخل محطات السكك الحديدية، وأنه سيتم التصدي للسوق السوداء بكل حزم وصرامة، طرح مقاعد القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية، قبل السفر بـ14 يوميًا.

جدول تذاكر قطارات عيد الأضحى 2021: زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات لمنع زحام الركاب

وأوضح الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن جدول تذاكر قطارات عيد الأضحى 2021، سيعمل بانتظام، وسيتم استيعاب جموع الركاب المسافرين، منوهًا إلى أن قطارات السكة الحديد تقل يوميًا نحو مليون راكب على جميع خطوطها، لافتًا إلى أنه سيتم تجهيز قطارات إضافية، تحسبًا لزيادة أعداد الركاب المسافرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

جدول تذاكر قطارات عيد الأضحى 2021.. وزير النقل: استيعاب جميع الركاب المسافرين

وأشار كامل الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن جدول تذاكر قطارات عيد الأضحى 2021، وضع بمعايير تناسب جموع الركاب المغتربين خلال قيام الرحلات، حتى يتثنى لهم قضاء إجازة العيد مع أسرهم، موضحًا أنه يحق لكل راكب حجز 4 تذاكر بموجب الرقم القومي، مؤكدًا أنه طالب جميع قيادات السكة الحديد بالنزول إلى مواقع العمل، لمتابعة سير العمل وحركة تشغيل القطارات، ومحاسبة أي عامل يقصر في عمله.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، جدول تذاكر قطارات عيد الأضحى 2021، كالتالي:

1- طرح مقاعد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، يوم السبت 3 يوليو الجاري للمسافرين يوم 17 يوليو.

2- طرح مقاعد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، يوم الأحد 4 يوليو الجاري للمسافرين يوم 18 يوليو.

3- طرح مقاعد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، يوم الإثنين 5 يوليو الجاري للمسافرين يوم 19 يوليو.

4- طرح مقاعد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، يوم الثلاثاء 6 يوليو الجاري للمسافرين يوم 20 يوليو.