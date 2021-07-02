موعد عيد الأضحى المبارك.. المسلمون ينتظرون قرار السعودية بعد أسبوع

مع اقتراب شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا من الانتهاء، يزداد البحث على شبكة الإنترنت عن موعد عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر والعالم، وهو العيد الوحيد في الإسلام الذي يتوحد في موعده المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها عكس عيد الفطر المبارك.

كيفية تحديد موعد عيد الأضحى المبارك

وموعد عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر والعالم، يجري تحديده من قبل المحكمة العليا في السعودية التي تعلن رؤية هلال شهر ذي الحجة من كل عام، وتتبعها دار الافتاء المصرية وكل المؤسسات الشرعية الإسلامية في العالم التي تتحرى هلال الشهر الذي يتم فيه مناسك شعيرة الحج أحد أركان الإسلام الخمس.

وستعلن دار الافتاء المصرية مع المحكمة العليا في السعودية غرة شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا وموعد عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر والعالم، يوم 9 يوليو الجاري، وهو اليوم الذي يوافق 29 من شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا، حيث سيتم بعد مغرب هذا اليوم تحري هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، وبالتالي يتم الإعلان رسميا عن موعد عيد الأضحى المبارك 2021، وموعد وقفة عرفات 2021.

موعد عيد الأضحى المبارك بحسب الحسابات الفلكية

وبحسب الحسابات الفلكية فإن موعد عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر، سيوافق يوم 20 يوليو الجاري، فيما سيوافق موعد وقفة عرفات يوم 19 يوليو 2021، وستكون غرة شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا حسب الحسابات الفلكية يوم 11 يوليو الجاري، حيث تشير الحسابات إلى أن شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا سيكون هذا العام ثلاثين يوما.

وتدعو المحكمة العليا في السعودية، عموم المسلمين في المملكة يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، وقيام من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة من أجل إعلان غرة شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك.