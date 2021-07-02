حريق في مخزن بجوار السكة الحديد ببني سويف «فيديو»

عرضت جريدة «الوطن» بثا مباشرا لحريق في مخزن قطن بجوار السكة الحديد بمركز الواسطى ببني سويف، وتحاول الحماية المدنية السيطرة عليه من خلال سيارات الإطفاء.

وقال الصحفي محمود الأمين، خلال البث المباشر، إن المخزن يقع في مصنع لحلج الأقطان، والحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق الذي هو بجوار السكة الحديد أسيوط – القاهرة مباشرة خلف المخزن.

وأضاف أن الحريق نشب منذ أكثر من نصف ساعة، والحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق الهائل، إذ يقع المخزن على مساحة لا تقل 500 أو 600 متر،