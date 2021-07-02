إحلال السيارات: رفضنا 4 آلاف طلب.. «معظمهم لأسباب ائتمانية»

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إن مبادرة إحلال السيارات تتيح لأي مواطن مصري يمتلك سيارة قديمة مر على تاريخ صنعها 20 سنة أو أكثر، أن يتقدم على الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة، ثم يحصل على سيارة جديدة موديل العام تعمل بالغاز الطبيعي، ويجب أن يكون المواطن المتقدم مصري الجنسية، ويتراوح عمره من 21 سنة إلى 65 عامًا ليستفيد من نظام التقسيط، ومن يتخطى عمره 65 سنة، يمكنه أن يستفيد من المبادرة أيضا ولكن بنظام الكاش.

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أن نسبة الحافز الأخضر في الميكروباص تبلغ نحو 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه، وستشهد المبادرة انضمام سيارات في الشهر الحالي: «عاملين حساب الميكروباص من بداية المبادرة، لكن الشركات المنتجة طلبت مهلة لإعداد خطوط إنتاجها، وعندما تصبح جاهزة، فإن التقديم سيبدأ خلال الشهر الجاري».

وتابع، بأن من شروط المبادرة الرئيسية أن يكون المتقدم في المبادرة يمتلك سيارته لمدة لا تقل عن سنتين، ولا بد أن تكون ملكية خاصة، وليست بعقد أو توكيل، لافتًا إلى أنه منذ بدء المبادرة في شهر يناير الماضي، تقدم نحو 73 ألف مواطن، منهم 43 ألف طلب ينطبق عليهم الشروط»

وأكد «متحدث إحلال السيارات» أنه جرى رفض 4 آلاف طلب، معظمهم من البنوك بسبب حالاتهم الائتمانية السيئة، أو عدم قدرتهم على سداد الأقساط، وبالتالي يمكنهم تحسين هذه الحالة والتقدم إلى المبادرة مرة أخرى، لافتًا إلى أن الحافز الأخضر الذي تسدده وزارة المالية، كمقدم للسيارة الملاكي يبلغ نسبته نحو 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وفي التاكسي يتم سداد 20% من ثمن السيارة بحد أقصى 45 ألف جنيه.