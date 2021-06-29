يبحث الكثيرون عبر المحرك العالمي «جوجل»، عن رابط التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات، للتقدم بطلب إحلال السيارات التي تشمل الأجرة والميكروباص والنقل والملاكي.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن»، للجمهور على مدار اليوم، نستعرض في السطور التالية رابط التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات، للراغبين في تقديم طلب إحلال سياراتهم الأجرة والميكروباص والنقل والملاكي.

رابط التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات

ولمن يرغبون في التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات الدخول بشكل مباشر من هنــا.

شروط التسجيل في مبادرة إحلال السيارات الملاكي

وهناك بعض الشروط المطلوبة للتسجيل في المنظومة الجديدة لكل من السيارات الملاكي والأجرة، منها:

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 55 سنة.

- أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية.

- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وإثبات القدرة المالية للسداد (بيان بإجمالي الدخل الشهري سندات ملكية- وديعة).

الأوراق المطلوبة للتسجيل في مبادرة إحلال السيارات

وحتى تتمكن من التسجيل يجب أن يوفر المتقدم بعض المستندات والأوراق المطلوبة، والتي تكون كالآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.

- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكل من المستفيد والضامن (عقد إيجار- تمليك محل الاقامة، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من ثلاثة أشهر، ورخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها).

- طبعة من التأمينات الاجتماعية موضح بها أن المستفيد مؤمن عليه.

- تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر.

- تقديم شهادة صادرة من مصلحة الضرائب التابع لها المستفيد تفيد بعدم وجود مستحقات ضريبية واجبة الأداء، ورخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.

يذكر أن عدد المتقدمين إلى المبادرة بلغ حتى الآن نحو 60 ألف عميل، وتسعى وزارة المالية لتوفير الوسائل الإلكترونية من أجل تسهيل عملية التسجيل.