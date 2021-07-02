معلومات عن كتاب خطير ضبط بمطار القاهرة لاستحضار ملوك الجن

أحبطت جمارك مطار القاهرة، الثلاثاء الماضي، محاولة تهريب كتاب أثري، بالمخالفة لقانون حماية المخطوطات رقم 8 لسنة 2009، يدور حول استحضار ملوك الجن. «الوطن» يقدم أبرز المعلومات المتاحة عن هذا الكتاب، من خلال تصفح بعض فصوله.

** اسم الكتاب «الجواهر اللماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والساعة»

** أشرف على جمع الكتاب الشيخ علي أبو حي الله المرزوقي، وضمن خلاله مؤلفات عدد من العلماء ومنهم الإمام أبو حامد الغزالي.

** يتكون الكتاب من مقدمة و3 فصول وخاتمة.

** يتضمن الكتاب حصيلة علم أئمة التأليف في «علم الحروف»، وهو العلم الذي يتم من خلاله معرفة أسرار العوالم العلوية والسفلية، حيث يؤكد الكتاب قدرة هذا العلم على معالجة الأمراض الصعبة التي يعجز عنها الأطباء كالجذام والجنون.

** من الحكايات عن علم الحروف الموجودة في هذا الكتاب أنه يستطيع إنقاذ المظلومين من أيدي الجبابرة، ورؤية الأشياء المتباعدة، وجلب البعيد وإبعاد القريب، والجمع بين المتنافرين، وإظهار الخفيات، وجلب المسرات، ودفع المضرات.

** ما يروج عن هذا الكتاب أنه يُستخدم في استحضار ملوك الأرواح والجن وتسخيرها لخدمة وتلبية رغبات الإنسان، كما يعالج الأمراض الروحانية، مثل اللبس أو المس الشيطاني.

* يحتوي على طرق وتعاويذ لمنع إسقاط الحامل وتفريج الكروب والشفاء من مرض عرق النساء وتخفيف أوجاع الأسنان والرأس.

جمارك المطار تكشف تفاصيل محاولة تهريب الكتاب

وكان الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة، اشتبه في أثرية الكتاب، خاصة أن الأوراق الملتصقة بجلدتي الغلاف، تخضع لقانون المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وتعديلاته، وقرر مصادرة الكتاب لصالح قسم المخطوطات بدار الكتب والوثائق القديمة.