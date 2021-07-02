مطار القاهرة يحبط محاولة تهريب كتاب أثري عن «استحضار ملوك الجن»

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أسامة دياب، مدير الإدارة، محاولة تهريب كتاب أثري بالمخالفة لقانون حماية المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كتاب أثري

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة «أورال» القادمة من موسكو، استوقف عبد السلام عادل عبد السلام، مأمور الجمرك، راكبا أوربيا، من أصل مصري، حاول الاندساس وسط مجموعة سياحية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبالعرض على أسامة دياب، مدير الجمرك، قرر تفتيش حقائبه بواسطة أحمد سيد عافية، مدير الحركة، وعبد الرحمن سيد إسماعيل، ومحمد نسيم، مأموري الجمرك، فتبين وجود كتاب قديم بعنوان «الجواهر اللماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والساعة» وعناوين أخرى.

الكتاب يحمل عنوان «الجواهر اللماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والساعة»

وبالعرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة، الذي أبلغ حمدي همام، وكيل وزارة الآثار، وهناء المشهور المدير العام، الذين شكلوا لجنة للمعاينة من الوحدة الأثرية بالمطار، وانتهى تقريرهم بالاشتباه في أثرية الكتاب، على أن يتم العرض على اللجنة العليا المتخصصة من الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية والتي قام «همام» بتشكيلها بعضوية كل من طارق أحمد طراد، وغادة محمد الجوهري، ومحمد فوزي السيد، الذين قرروا أن الأوراق الملتصقة بجلدتي الغلاف تخضعان لقانون المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وتعديلاته وأن يصادر الكتاب لصالح قسم المخطوطات بدار الكتب والوثائق القديمة.

الأوراق الملتصقة بجلدتي الغلاف تخضعان لقانون المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وتعديلاته

وقرر أسامة دياب، مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 68 لسنة2021 بالواقعة، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي، الذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

يأتِ ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.