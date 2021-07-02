مهاب مميش: الكراكات روح هيئة قناة السويس.. ويجب أن تكون جاهزة لأي طارئ

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن الكراكات الأجنبية في أسطول قناة السويس كانت أكبر من نظيرتها المصرية التي تقادمت وانتهى عمرها الافتراضي، وأنه عندما كان رئيسا لهيئة القناة قرر تطوير أسطول هيئة القناة السويس، وبالفعل تعاقد على كراكتين، هما «المشير طنطاوي» و«مهاب مميش»، بالإضافة إلى 4 قاطرات اشتركت اثنتان منهما في عمليات إنقاذ السفينة الجانحة «إيفر جيفن»، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تنتهي الأزمة في غضون أيام قليلة.

وأضاف «مميش»، خلال لقاء ببرنامج «الجمعة في مصر» الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»، من تقديم الإعلامية ياسمين سعيد، أن قناة السويس شريان حياة للملاحة العالمية، وبالتالي يجب أن تكون جاهزة لأي حدث طارئ، مؤكدًا أن الكراكات روح الهيئة.

وحول تطورات الأزمة، أوضح مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس: «أتابع الأزمة زيي زيكم لأنها في يد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة وفريق العمل وأتوقع حلها خلال أيام قليلة، لأن حرية الملاحة مباحة للجميع إلا في حالات منها أن تكون السفينة في حالة حرب معلنة مع مصر أو سفينة شايلة تجارة رقيق».

وواصل الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس: «القضاء المصري ما زال ينظر في هذه الأزمة، وبالتالي لن أتحدث عن هذه الأزمة، فنحن لا نقبل التدخل في شؤون القضاء».