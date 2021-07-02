عاجل.. وزارة الثقافة تغلق مكتبة وإحدى دور النشر في معرض الكتاب

قال مصدر مسؤول في وزارة الثقافة إن الوزارة أغلقت اليوم إحدى مكتبات سور الأزبكية، بسبب قضية مصنفات فنية قديمة على صاحب الدار، كما اتخذت الوزارة قراراً مماثلاً ضد إحدى دور النشر التي نظمت حفل توقيع كتب، وهو ما يتعارض مع قرار تنظيم المعرض بمنع الفعاليات الثقافية والفنية وحفلات التوقيع خلال الدورة الحالية، منعاً للتزاحم وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المصدر لـ"الوطن" أنه يجري حالياً بحث إذا ما كان قرار إغلاق المكتبة ودار النشر نهائياً أم مؤقتاً.

ويشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالاً كثيفاً منذ فتح الزيارة للجمهور أمس، وبلغ عدد الزائرين إلى المعرض أمس 172 ألف زائر. وتقام الدورة الحالية على 4 قاعات ومساحة 40 ألف متر مربع، وتحمل شعار "في القراءة حياة". وتستمر فعاليات المعرض من 30 يونيو 2021 إلى 15 يوليو الجاري بالتجمع الخامس.