تعرف على موعد انتهاء معرض الكتاب 2021

يبحث كثير من الزائرين عن موعد انتهاء معرض الكتاب 2021، عبر محرك البحث «جوجل»، الذي انطلقت فعالياته يوم 30 يونيو 2021، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتحمل الدورة الحالية شعار «في القراءة حياة» وأعلنت وزارة الثقافة أن موعد انتهاء معرض الكتاب سيكون يوم 15 يوليو الجاري.

موعد انتهاء معرض الكتاب 2021:

وقالت وزيرة الثقافة، خلال افتتاح المعرض، إن الدورة الحالية (الـ52) من المعرض هي دورة استثنائية، إذ تقام في ظل ظروف كورونا، وبعد تأجيل المعرض عن موعده الأصلي في يناير الماضي.

كما تقام الدورة الحالية بالتعاون مع وزارة الصحة، وبمشاركة 1218 ناشراً وتوكيلاً مصرياً وأجنبياً، بشكل مختلف، إذ أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، المنصة الرقمية لمعرض الكتاب، التي يتم من خلالها حجز التذاكر المجانية على مدار إقامة المعرض «أون لاين».

وتشمل المنصة الرقمية جميع الفعاليات الثقافية والفنية، التي تبلغ نحو 150 فعالية، على أن يتم تثبيتها بعد انتهاء موعد معرض الكتاب في 15 يوليو الجاري.

ويشهد المعرض إقبالاً كثيفاً من الجمهور، من خلال حجز التذاكر عبر المنصة، وتجاوز عدد الزائرين في اليوم الأول أمس 72 ألف زائر، بحسب بيان الوزارة.

وأشارت وزيرة الثقافة، في اللقاء الفكري الذي عُرض عبر المنصة، إلى أن الهدف الأساسي من المعرض، بجانب التثقيف، هو دعم الناشرين المصريين والعرب، بعد تعرض صناعة النشر لأزمة بسبب كورونا، مؤكدة أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد أكبر معرض دولي يتم تنظيمه بعد جائحة كورونا.

وأطلقت وزيرة الثقافة مبادرة «ثقافتك كتابك» للكتب المخفضة، إذ لا يزيد سعر الكتاب بها عن 20 جنيهاً، وتأتي المبادرة بمشاركة 11 ناشراً، وذلك بهدف تشجيع القراءة واقتناء الكتب، وتقام المبادرة بصالة 1 من A3 إلى A13.