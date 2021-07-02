الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع المقبل: رطوبة وحرارة وشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وخريطة الظواهر المتوقع حدوثها خلال الفترة من غد السبت وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 8 يوليو.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطارما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وقالت الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إنه من المتوقع خلال الفترة من غد السبت وحتى الجمعة المقبل، أن يسود طقس شديد الحرارة، رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ومن المتوقع حدوث نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

ومن المتوقع خلال الفترة من غد السبت وحتى يوم الخميس المقبل، تكوّن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا السبت

القاهرة 40 26

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 39 25

شبين الكوم 40 25

دمنهور 37 25

بلطيم 33 25

مطروح 31 24

السلوم 33 24

سيوة 40 22

بورسعيد 33 25

دمياط 34 25

الزقازيق 40 25

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 39 25

السويس 40 25

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 40 25

نخل 39 19

نويبع 41 28

طابا 39 22

كاترين 35 17

الطور 38 25

شرم الشيخ 43 31

الغردقة 44 31

مرسى علم 42 28

الفيوم 41 25

بني سويف 41 25

المنيا 42 25

أسيوط 44 25

سوهاج 41 26

قنا 45 26

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

إدفو 45 30

أبو سمبل 44 31

الوادي الجديد 44 26

شلاتين 39 32

أبو رماد 38 26

حلايب 37 28

رأس حدربة 36 28