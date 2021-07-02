مميش: نسعى للاستفادة من القيمة المضافة لقناة السويس لتشغيل الشباب

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن الله حبا مصر بموقع جغرافي رائع، حيث تطل على البحرين الأبيض والأحمر، ولديها 3 آلاف كيلو متر سواحل، إضافة إلى قناة السويس، وبالتالي «إحنا ملتقى القارات كلها، وأحسن موقع يصلح لسير التجارة الخارجية، ولكن قعدنا سنوات لا نستفيد من الموقع بالقدر الكافي».

وأضاف «مميش»، في لقاء مع برنامج «الجمعة في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، الجمعة: «يمكن أن نستفيد من ثقافة القيمة المضافة، عن طريق إنشاء مصانع في منطقة قناة السويس، الأمر الذي يساهم في تشغيل الشباب، إضافة إلى الربح من مرور البضائع، وفي الفترة الأخيرة ظهرت القناة الاقتصادية في قناة السويس، وهي هيئة لها شخصية اعتبارية، ولذلك نحاول جذب المستثمرين لها، لتصدير البضائع إلى العالم كله».

ثورة 30 يونيو غيرت وجه مصر

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، أن هذا الأمر يزيد من قيمة موقع قناة السويس ومصر، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في إنشاء المنطقة الاقتصادية، وقناة السويس الجديدة التي تتوافق مع الجيل الجديد من السفن العملاقة، كما جرى ربط سيناء بالمنطقة من خلال الأنفاق، وإنشاء ميناء في شرق بورسعيد، والسويس، والعمل كان على قدم وساق منذ ثورة 30 يونيو التي غيرت مجرى الحياة في مصر، معقبا: «وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ»، والحمد لله جاء رئيس طموح وغيّر وجه مصر للأحسن، ونستفيد من أحدث ما يتم في الصناعة بالعالم.