منح ناقلات السيارات تخفيض 5% من رسوم عبور قناة السويس

منحت هيئة قناة السويس، اليوم، حاملات وناقلات السيارات تخفيض قيمته 5% من رسوم العبور للمجري الملاحي من قناة السويس.

وشمل تعديل القرار رقم 5 لسنة 2020 الخاص بسفن السيارات القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا ومتجهة إلى ميناء سنغافورة وما شرقه، تلبية لرغبة ملاك ومشغلي السفن حاملات السيارات من عملاء هيئة قناة السويس، وتقرر منحهم تخفيضًا قدره 5% من رسوم العبور العادية.

ومنح القرار السفن حاملات السيارات القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا حتى ميناء Santander ومتجهة مباشرة إلى ميناء Port Klang وما شرقه من موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى تخفيضاً وقدره 5% من رسوم العبور العادية مع استمرار العمل بالمادة الثانية دون تعديل على أن يبدأ العمل بالقرار الجديد بمنح التخفيض، اعـتبـارًا من الأول من يوليو 2021 و حتى 31 ديسمبر 2021.

وكانت هيئة قناة السويس منحت ناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى تخفيضا على رسوم العبور يصل إلى 75%، اعـتبـارا من الأول من يناير 2021.

وقال عصام ضبش عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس، في تصريحات صحفية إن القرار جاء في إطار تشجيع الناقلات (المحملة والفارغة) التي يطبق عليها فئة رسوم "ناقلات المواد الكيميائية.

وشمل القرار منح السفن القادمة من موانئ غرب الهند حتى ميناء كوتشي (Kochi) تخفيضا وقدره 30% من رسوم العبور العادية، والموانئ التي تقع شرق ميناء كوتشي (Kochi) بغرب الهند حتى ما قبل سنغافورة تخفيضًا وقدره 55% من رسوم العبور العادية، وموانئ سنغافورة وما شرقها تخفيضا وقدره 75% من رسوم العبور العادية، كما شمل منح الناقلات (المحملة/ الفارغة) التي يطبق عليها فئة رسوم «ناقلات المواد الكيميائية» والعاملة بين الساحل الشرقي الأمريكي (جميع الموانئ على الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية الواقعة شمال ميناء ميامي) وموانئ سنغافورة وما شرقها في الاتجاهين تخفيضا وقدره 45% من رسوم العبور العادية.