مميش: الإنجازات اللي حصلت بعد 30 يونيو ولا في الخيال وأنقذتنا من مذابح

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مذابح وأزمة اقتصادية، وأنقذت الشباب المصري من الدخول في دائرة التفرقة والتقسيم: «كنا هنتقسم وهنتقطع، لكن ثورة 30 يونيو لمت الشعب المصري حول شخصية واحدة وتكاتفنا عشان الوطن يعيش».

وأضاف «مميش» خلال لقاء ببرنامج «الجمعة في مصر» الذي يُعرض عبر شاشة «mbc مصر»، من تقديم الإعلامية ياسمين سعيد: «الإنجازات اللي حصلت بعد 30 يونيو ولا في الخيال، والحالة النفسية للمواطنين تغيرت إلى الأفضل كثيراً».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس: «قبل ثورة 30 يونيو كان المشير حسين طنطاوي والرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع أجهزة القوات المسلحة عملوا على حماية الشعب المصري من هذه الجماعة الإرهابية، وبالفعل نجح الجيش المصري في منع الاقتتال بين المصريين.. الشعب المصري كان هيتقطع».

وأكد أنه كان واثقاً في أن الشعب المصري لن يصمت على أي طرف يهدد بلده، مشيرًا إلى أنه لبى نداء الوطن وشارك في ثورة 30 يونيو، فقد خاطب الرئيس عبدالفتاح السيسي وطنيتهم وعزة النفس لديهم.

وحول تدهور الأوضاع الأمنية في فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية: «فيه حوالي 48 منصة بترول اتهجم عليهم واترفع المطاوي والسكاكين على عمالها.. وإحنا وقتها كنا بنأمّن قناة السويس ونؤمّن البر والبحر، وكان فيه فوضى كبيرة وكان لازم نشتغل 24 ساعة ونسّقنا مع المجلس العسكري وجهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات الحربية، وكنا على قلب رجل واحد وخرجنا من الأزمة العصيبة التي واجهت مصر».