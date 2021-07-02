مهاب مميش: ثورة 30 يونيو مفتاح الفرج لمصر لأنها جاءت بالرئيس السيسي

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن ثورة 30 يونيو كانت مفترق طرق لمصر، كما كانت مفتاح الفرج لأنها جاءت بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه كان عضوًا في المجلس العسكري للقوات المسلحة آنذاك، وشهدت هذه الفترة هجومًا من بعض المصريين على المنشآت العسكرية: «يوم 25 يناير كنت في القوات البحرية ومانمتش، وسمعت صوت جامد ولقيت إنه هجوم من سيارات مطافئ على القوات البحرية وناس كان معاها عصي حديد، لكن قلت لهم على جثثنا تعدوا الخط ده .. تظاهروا وده حقكم لكن مش هتخشوا عندنا، لأن الحفاظ على القوات البحرية مسؤوليتنا، ومش هسمح لكم تعدوا الخط».

وأضاف «مميش» خلال لقاء ببرنامج «الجمعة في مصر» الذي يُعرض عبر شاشة «mbc مصر»، من تقديم الإعلامية ياسمين سعيد: «عملت سياج حديدي، وكنت أول واحد واقف في المواجهة، وبدأ جدال بيننا وبينهم، وماكناش عارفين إيه الموضوع وماكانش حد قال لنا إن الإخوان موجودين.. كان أكبر خطأ يحصل هو اقتتال الشعب المصري، أهل بحري مسكوا إيد بعض ووقفوا قدامنا عشان يحوشوا عننا، لكن أنا رفضت وطلبت منهم يخشوا بيوتهم وقلت لهم إننا قادرين ندافع عن نفسنا».

وأردف الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس: «كنا محتاجين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأدار المرحلة باحترافية بالغة واستطاع أن يعيد مصر إلى نفسها .. الناس دي ماكانوش مؤهلين يحكموا مصر».