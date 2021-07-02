«مسلم» يستعرض نضال «الوطن» ضد إرهاب الإخوان: حرقوا مقر الجريدة مرتين

أشاد الكاتب الصحفي د. محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بالإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الـ7 سنوات الماضية، مشددًا على الاهتمام بقضية الوعي خلال الفترة المقبلة من خلال التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للنهوض بمصر في مختلف المجالات، مؤكدًا أن قضية الوعي هي أخطر قضية تواجهها مصر في الوقت الحالي، كما استعرض نضال جريدة «الوطن» ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

جاء ذلك خلال فعاليات «صالون 30 يونيو» الذي ينظمه حزب «مستقبل وطن»، بقصر الثقافة في الزقازيق بمحافظة الشرقية، حول الجمهورية الجديدة، وما جرى إنجازه وحصاد 7 سنوات، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور أشرف رشاد الأمين العام لحزب «مستقبل وطن» وزعيم الأغلبية بمجلس النواب.

«مسلم»: جريدة الوطن استقبلت حملة تمرد.. ورفع علم داعش أخطر ما حدث بعد 30 يونيو

وقال «مسلم» إن مصر واجهت الكثير من التحديات منذ إعلان عزل جماعة الإخوان الإرهابية من حكم مصر، مشيرًا إلى أن جريدة «الوطن» واجهت الكثير بسبب النضال ضد الاخوان، حيث تعرّض مقر الجريدة للحرق مرتين على يد جماعة الإخوان، كما استقبلت الجريدة أعضاء حملة «تمرد»، ونظمت مؤتمراً للحملة غطته كافة وكالات الأنباء، وهو ما جعل الجريدة تتعرض للهجوم الحاد من جماعة الإخوان الإرهابية، حتى فرحت مصر كلها بعزل جماعة الإخوان.

وتابع: «نتذكر أيضاً خطورة ما حدث في 14 أغسطس 2013، وأحداث رابعة، والأخطر منها ما حدث يوم 16 أغسطس 2013 حين تظاهر أفراد الجماعة وأحرقوا عمارة ورفعوا أعلام داعش والقاعدة في ميدان رمسيس لأول مرة، وكان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أعلن قبلها إيقاف مناورات النجم الساطع بين القوات المصرية والأمريكية، وهو ما اعتبرته جماعة الإخوان إشارة لدعمهم، وكانوا هيولعوا في مصر».

مصر أصبحت تنعم بالأمان وانتقلنا لمرحلة البناء

وأضاف رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ أن مصر في 2021 أصبحت تنعم بالأمان والاستقرار، والأمن انتشر في ربوع البلاد، «لم نعد نرى جرائم السطو المسلح والسرقة والخطف التي كانت تحدث بشكل كبير قبل ثورة 30 يونيو، وانتقلنا إلى مرحلة البناء والتطوير في كافة المجالات، وآخرها مبادرة حياة كريمة التي ستغير الريف والصعيد للأفضل دائماً».

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتقل من شرعية الثورة إلى شرعية الإنجازات، رغم حملات التشويه والانتقادات بلا حجة أو معلومات أو منطق التي تعرّض لها، كما انتقلنا من فكرة وضع حجر الأساس لمشروع إلى افتتاح المشروع، حيث استطاع الرئيس أن يبني دولة جديدة بأمل وإخلاص وكبرياء الشعب المصري.

أصبحنا في دولة جديدة يفتخر بها كل مصري

وحول الجمهورية الجديدة، قال «مسلم» إن ما حدث خلال 7 سنوات يؤكد أننا في دولة جديدة يفتخر بها كل مصري، فهي دولة بفكر جديد وإنجازات جديدة، والرئيس دائماً يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كل شيء.

وتابع: «نحن في دولة جديدة تهتم بالأطفال المصابين بالضمور العضلي، وفي أزمة كورونا قدمت الدولة مساعدات إلى دول أخرى، وكان ذلك رسالة مهمة للغاية، فيكفي أننا رأينا السفيرين الصيني والأمريكي يوجهان التحية لمصر لتقديم مساعدات إلى بلديهما في ظل هذه الجائحة».

واختتم حديثه قائلاً: «قضية الوعي مسؤولية كبيرة وتحتاج إلى التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة التعليمية والدينية والثقافية والإعلامية وغيرها».