مقتل عامل على يد أسرة زوجة شقيقه بالمنوفية.. «راح يصلح بينهم مات»

لقي عامل شاب مصرعه على يد أسرة زوجة شقيقه في قرية «سرسنا»، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، قبل قليل، حيث ذهب مع شقيقه إلى منزل أسرة زوجته للإصلاح بينهما، إلا أنه تلقى طعنة نافذة في الصدر أودت بحياته، وتم التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة.

مصدر أمني يوضح سبب الوفاة

وأكدت مصارد أمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشاب المجني عليه، يُدعى «م. م.»، لقي مصرعه أثناء ذهابه مع شقيقه لحل مشكلة عائلية برفقته، حيث وقعت مشاجرة بين العائلتين، انتهت بطعنه بأداة حادة «مطواة» في القلب، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه، ولكنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ورود بلاغ لأمن المنوفية بمصرع مبيض محارة

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع مبيض يُدعى «م. م.»، بدائرة مركز الشهداء، بسبب خلافات أسرية بينه وبين أسرة زوحة أخيه، حيث لقي مصرعه بطعنة نافذة في القلب، وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز الشهداء، وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيق، حيث عاينت مكان جريمة القتل، وطالبت المباحث بإجراء التحريات اللازمة عن ظروف وملابسات الحادث.