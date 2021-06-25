مصرع مبيض محارة داخل مقبرة بالمنوفية.. دخل لترميمها فسقطت عليه

مبيض محارة في بداية الأربعينيات من عمره، خرج لكسب لقمة العيش، وأثناء عمله في ترميم إحد المقابر بقرية «زاوية الناعورة»، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، سقط عليه سقف المقبرة وجدرانها، مما أسفر عن مصرعه، وسط صدمة خيمت على وجوه الأهالي، الذين سارع بعضهم إلى انتشاله ونقله إلى المستشف، ولكنه كان قد فارق الحياة.

أهالي قرية «زاوية الناعورة» يروون تفاصيل الواقعة

وأكد «سامح الورداني»، أحد أهالي قرية «زاوية الناعورة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مساء اليوم الجمعة، أن مبيض المحارة المتوفي يُدعى «شعبان»، يبلغ من العمر 43 سنة، من خارج مركز الشهداء، وأثناء عمله في ترميم إحدى مقابر القرية، سقطت عليه بشكل مفاجئ، وقام عدد من الأهالي بنقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي متأثراً بإصابته.

وأضاف «الورداني» أن حالة من الحزن أصابت أهالي القرية، بعد تداول خبر وفاة مبيض المحارة داخل إحدى المقابر، على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحادث أسفر عن إصابة عامل آخر، كان يعاون مبيض المحارة المتوفي أثناء عمله داخل المقبرة.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز الشهداء، يفيد بوفاة مبيض محارة، أثناء ترميم مدفن في قرية زاوية الناعورة بدائرة المركز، نتيجة سقوط المدفن عليه.

وأوضح مصدر أمني أن قوات الشرطة بقسم الشهداء انتقلت إلى مدافن القرية، وتم معاينة مكان الواقعة، واستدعاء مالك المدفن لسماع أقواله، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة بالشهداء التحقيق في الواقعة.