مصرع "مبيض محارة" صعقا بالكهرباء في أسيوط

لقى مبيض محارة مصرعه إثر إصابته بصعق كهربائي أثناء قيامة برش حائط داخل منزله بقرية التناغة الشرقية التابعة لمركز البدارى فى محافظة اسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى من المستشفى المركزي بوصول" على سيدعبدالحافظ سليم " 30 سنة مبيض محارة ومقيم بقرية التناغة الشرقية دائرة المركز "جثة هامدة"، في ادعاء صعق كهربائي.

وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وبالإنتقال وسؤال أسرته ذكروا أن الوفاة نتيجة صعق كهرباء أثناء قيامه برش حائط منزله.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.