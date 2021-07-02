أماكن ومواعيد القوافل الطبية في 9 محافظات ضمن «حياة كريمة»

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن أماكن انتشار القوافل الطبية المجانية، التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، بـ9 محافظات، في المناطق النائية، خلال الفترة من السبت الموافق 3 يوليو الجاري، وتستمر حتى الأحد الموافق 4 من الشهر نفسه، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وترصد «الوطن» في هذا الصدد خريطة انتشار القوافل الطبية بالمحافظات التي تنطلق بها القوافل، وأماكن وجودها بالمحافظات، والتخصصات المتاحة بها، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أماكن انتشار القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات

ـ صفط الشرقية، مركز الواسطى، محافظة بني سويف.

ـ مشروع غرب طهطا، مركز جهينة، محافظة سوهاج.

ـ الصالحات مركز سيدي سالم، محافظة كفر الشيخ.

ـ طنط الجزيرة، مركز طوخ، محافظة القليوبية.

ـ رواق مركز يوسف الصديق، محافظة الفيوم.

ـ الدخيلة، مركز العجمي، محافظة الاسكندرية.

ـ حلايب، مركز حلايب، محافظة البحر الأحمر.

ـ كفر ربيع، مركز تلا، محافظة المنوفية.

ـ نجع عنيم، بمحافظة الأقصر.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تتيح القوافل الكشف على المواطنين في 12 تخصصًا وهم:

ـ العظام.

ـ الجراحة.

ـ الرمد.

ـ الأسنان

ـ نساء وولادة.

ـ خدمات تنظيم الأسرة.

ـ الباطنة.

ـ خدمات الأشعة والتحاليل.

ـ القلب.

ـ الأطفال.

ـ الأنف.

ـ الجلدية.

وأوضحت الوزارة أنه يتم إطلاق قوافل مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» في كل المحافظات بشكل دوري، وتتغير أماكن هذه القوافل يوميًا، لضمان وصولها لكل المحافظات، بالإضافة إلى أن القوافل الطبية لمبادرة «حياة كريمة»، توفر صيدلية بها كل الأدوية، موضحة أنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، وتوجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.