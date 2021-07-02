محافظ الشرقية السابق يظهر لأول مرة في صالون 30 يونيو بعد شائعة القبض عليه (صور)

في أول ظهور له بعد شائعة القبض عليه في قضية الآثار المتهم فيها علاء حسانين وآخرين، قال خالد سعيد محافظ الشرقية السابق، إن الأخطار التي مرت بها مصر خلال الـ١٠ سنوات الماضية لم تشهدها طوال تاريخها، وإن ما واجهته القيادة المصرية مؤخرًا فاق ما تعرضت له مصر في حروبها منذ خمسينات القرن الماضي. مشيدا بحركة التنمية والعمران التي شهدتها مصر خلال الـ٧ سنوات من حكم الرئيس السيسي.

واعتبر سعيد، خلال كلمته في صالون 30 يونيو الثقافي بقصر ثقافة الزقازيق، الإنجازات الضخمة التي حدثت، مجرد مرحلة أولى مما ستشهده البلاد من إنجازات أخرى، ضاربا المثل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واعترف محافظ الشرقية السابق، أنه لم يكن يحب التواصل مع الإعلام، قائلا: «مكنش فيه كيميا بيني وبين الصحافة والإعلام، أثناء فترة توليه منصب محافظ الشرقية، باستثناء بعض الإعلاميين والكتاب ممن يثق بهم، مثل الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، نظرا لمهنيته وكفاءته.

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شهدا اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات صالون 30 يونيو المقام بقصر الثقافة بالزقازيق بمحافظة الشرقية، لفتح باب الحوار حول «الجمهورية الجديدة وما تم إنجازه وحصاد 7 سنوات من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية»، وذلك تحت رعاية حزب «مستقبل وطن».

وأطلق فعاليات الصالون المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بحضور، الكاتب الصحفي د. محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وسكينة سلامة عضو مجلس النواب، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة 50 شابًا وفتاة من أعضاء برلمان الشباب بالشرقية.