مميش: قبل «30 يونيو» مواطن قالي «أنا ببات من غير عشا»

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إنه قبل ثورة 30 يونيو كان يقف مع مجموعة من الناس، وقال لهم: «لازم كلنا نستحمل عشان مصر»، فأجابه أحد المواطنين قائلا: «إيه مصر دي ياباشا! أنا بنام من غير عشا أنا وولادي، لما تعشيني أنا وولادي إبقى قولي مصر، ماتنيمنيش من غير عشا وتقولي مصر»، معقبا: «حسيت قد إيه معاناة الشعب، لأن الشعب كان بيعاني من كل حاجة، وده ماينفعش، النور بيتقطع، والمية بتقطع، وعيشه يتقطع، حاجة سيئة جدًا مابتحصلش حتى في أفقر بلاد الدنيا».

مصر اختارت مسار غير الجماعة الإرهابية

وأضاف «مميش»، في لقاء مع برنامج «الجمعة في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، الجمعة: «مصر دي كلها خير، وهم (جماعة الإخوان الإرهابية) كانوا عايزين يحاربونا في رزقنا وخير مصر، فكانوا هيحكمونا إزاي!! مينفعش، اللي يحكم لازم يكون خيره لأهله، وكان إما مصر هتروح مننا، يا إما إحنا هنروح من مصر، ولذلك كنا على قلب رجل واحد، واخترنا مسار 30 يونيو ومسار الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، بأن المشير محمد حسين طنطاوي، قال له: «أنا ماسك في إيدي جمرة من النار، لا قادر أسيبها ولا قادر أفضل ماسكها»، موضحا أن مسؤولية حكم مصر كانت بالنسبة لهم مثل القبض على جمر النار، واختاروا أن يتحملوا الآلام للحفاظ على مصر.

مصر ليست ملكًا لأحد

وكشف أن مصر طوال تاريخها لم تكن ملكًا لأحد، ولكن ملك للمصريين و«إحنا اتولدنا وكبرنا فوق تراب مصر وسوف ندفن فيه، ومصر بتاعة المصريين فقط».