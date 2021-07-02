وزير الشباب ومحافظ الشرقية يشهدان أولى فعاليات صالون 30 يونيو بقصر ثقافة الزقازيق

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات صالون 30 يونيو المقام بقصر الثقافة بالزقازيق بمحافظة الشرقية، لفتح باب الحوار حول «الجمهورية الجديدة وما تم إنجازه وحصاد 7 سنوات من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية»، وذلك تحت رعاية حزب «مستقبل وطن».

وأطلق فعاليات الصالون المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بحضور سكينة سلامة عضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، ومشاركة 50 شاباً وفتاة من أعضاء برلمان الشباب بالشرقية.

بدأت فعاليات الصالون السياسي الثقافي بعرض فيلم مصور، لتسليط الضوء على عدد من الإنجازات والمشروعات القومية التنموية التي تشهدها البلاد في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعرض تقرير عن إنجازات وزارة الشباب والرياضة، وفقرة غنائية.

وزير الشباب يثمن فكرة الصالون الثقافي

وخلال فعاليات الصالون الثقافي، ثمّن وزير الشباب والرياضة فكرة الصالون كونه إحدى الدعامات الكبيرة لقضية الوعي بالتحديات التي تواجه الدولة، وكملتقى حواري يتناول الموضوعات والقضايا المختلفة، وتبادل أطراف الحوار حولها، ويأتي تنفيذه في إطار احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو، مقدماً الشكر والتقدير لكل المساهمين في تنفيذ الصالون الذي يتواكب مع البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة.

صبحي: الشباب أصبح عماد الأمة بعد 30 يونيو

وقال الدكتور أشرف صبحي: «إن ما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقق على مستوى عملية التنمية التي تشهدها البلاد، وتمكين الشباب والمرأة داخل المجتمع، فأصبح الشباب بعد ثورة 30 يونيو عماد المجتمع، ونجدهم في مختلف المناصب بفضل رؤية القيادة السياسية، والحرص على تطوير مهاراتهم من خلال سلسلة من البرامج المتنوعة».

وأضاف الوزير أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق استراتيجية محددة، وجارٍ العمل على تطويرها خلال الآونة الراهنة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل تحقيق متطلبات الشباب، وفي إطار رؤية الوزارة لتنمية مهارات وقدرات الشباب، وتعزيز الوعي لديهم.

محافظ الشرقية: ما تم إنجازه من مشروعات منذ 2014 يُعد إعجازا

ومن جانبه، أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة شهدت طفرة هائلة من الإنجازات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن ما تم إنجازه من مشروعات في شتى القطاعات بمحافظة الشرقية منذ عام 2014 وحتى الآن يُعد إعجازاً، حيث وصل عدد المشروعات بالشرقية حتى الآن إلى 700 مشروع، وجارٍ العمل في تنفيذ مشروعات أخرى.

وأشار محافظ الشرقية إلى مبادرة «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية التي أطلقها الرئيس السيسي، مبيناً أنه تم اختيار مركز الحسينية بالشرقية كمرحلة أولى لتطوير عدد41 قرية جارٍ العمل فيها على التوازي في مختلف القطاعات، و تباعاً سيتم إدراج مراكز أخرى في المراحل المقبلة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما لفت المهندس أشرف رشاد إلى أن التاريخ المصري يحفل بالعديد من الصالونات الثقافية التي تتناول الحديث عن القضايا المختلفة، مشيراً إلى أن موضوع أولى فعاليات صالون 30 يونيو تُعد في غاية الأهمية للتركيز على الإنجازات العديدة التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ولفت الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أهمية قضية الوعي، والعمل على تعزيزه داخل المجتمع من خلال إقامة العديد من الفعاليات ومنها الصالونات الثقافية، مشيراً إلى أن مصر أصبحت دولة أخرى بعد ثورة 30 يونيو من حيث الأمان والاستقرار والإنجازات التنموية كخطة شاملة تنفذها الدولة المصرية بناءً على الرؤية الشاملة للسيد الرئيس في تطوير البلاد.