تنسيقية شباب الأحزاب تزور معرض القاهرة الدولي للكتاب

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في اليوم الأول له، الخميس 1 يوليو 2021.

وأجرى أعضاء التنسيقية جولة تفقدية بجناح وزارة الدفاع في المعرض، وضم وفد التنسيقية، «النائب عمرو يونس أمين سر التنسيقية، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب محمد عزمي عضو لجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية كل من «جهاد سيف، ورامي عبدالباقي».

كورال أطفال مصر

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس، في حفل كورال أطفال مصر، الذي أحياه المايسترو سليم سحاب، بمشاركة المطربة ريهام عبدالحكيم، وأقيم هذا الحفل تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، وذلك في الحديقة الأمامية بقصر البارون.

وضم وفد التنسيقية «النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب طارق الخولي، والنائب أحمد فتحي، أعضاء مجلس النواب»، و«النائب محمد عزمي، والنائب محمد عمارة أعضاء مجلس الشيوخ»، ومن أعضاء التنسيقية «عمر مرزبان، محيي النواوي، ناريمان خالد، مصطفى الشهابي، وأنور إسماعيل».