وصلة مدح بين محافظي الشرقية الحالي والسابق: بكمل مشروعاته وتربطنا صداقة قديمة

في مشهد فريد، لا يتكرر كثيرا، شهدت فعاليات إطلاق صالون 30 يونيو بقصر ثقافة الزقازيق، وصلة مدح وثناء بين مسؤولين سابق وحالي، حيث أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على جهود سابقه اللواء خالد سعيد. حيث قال غراب: «أنا ضيف على المحافطة في وجود اللواء خالد سعيد، وإن كل المشروعات الجارية الآن بدأت في عهده بما فيها تجديدات قصر الثقافة الذي نحن فيه اليوم».

ورد المحافظ السابق، بأنه هو من بشّر غراب بمنصبه الحالي: «قولتله أنا همشي وأنت هتيجي محافظ للشرقية مكاني.. وتربطني به صداقة قوية حتى قبل توليه رئاسة جامعة قناة السويس»، موجها له الشكر كما أثنى على كفاءته وعلمه وأمانته.

وعلق الكاتب الصحفي د. محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، على وصلة الثناء والحوار الذي دار بين محافظي الشرقية السابق والحالي قائلا: «الحوار ده والمشهد اللي شوفناه بين مسؤول حالي وآخر سابق، هو حدث فريد وهذه هي أخلاق الجمهورية الجديدة، وهذا هو مستوى التناغم والأخلاق بين أعضاء الحكومة الحاليين والسابقين».

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شهدا اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات صالون 30 يونيو المقام بقصر الثقافة بالزقازيق بمحافظة الشرقية، لفتح باب الحوار حول «الجمهورية الجديدة وما تم إنجازه وحصاد 7 سنوات من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية»، وذلك تحت رعاية حزب «مستقبل وطن».

وأطلق فعاليات الصالون المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بحضور، الكاتب الصحفي د. محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وسكينة سلامة عضو مجلس النواب، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة 50 شابًا وفتاة من أعضاء برلمان الشباب بالشرقية.