الصحة: استقبلنا 1.5 مليون جرعة خلال 10 أيام.. وتعاقدنا على لقاح للسفر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر استقبلت خلال آخر 10 أيام نحو مليون ونصف المليون جرعة، سيجري توزيعهم على مراكز تلقي اللقاحات، خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، ويوجد جزء من الشحنات التي تعاقدت عليها مصر ودفعت ثمنها، سوف تصل في شهر يوليو الجاري.

وأضافت «زايد»، في تصريحات تلفزيونية، أن مصر ستستقبل خلال الفترة المقبلة شحنة من لقاحات تصلح لأغراض السفر، وهو لقاح جونسون آند جونسون، لأنه يؤخذ على جرعة واحدة، ويصلح للمسافرين للخارج، مشيرة إلى أنهم تعاقدوا على الكمية المطلوبة ودفعوا ثمنها، وسوف يتم توزيع هذه اللقاحات على 179 مركزًا لتلقي اللقاحات.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة أصدرت أيضا شهادة تلقي اللقاحات وهي معترف بها دوليًا، وتضم 3 أنواع من البيانات، أولها بيانات الشخص، ثم هل أجرى فحص «PCR» أم لا، وبيانات اللقاح الذي حصل عليه، وجرى استخدام هذه الشهادات منذ الأسبوع الماضي وتعرف بـ«شهادة QR».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 675 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 212059 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 242 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 281524 من ضمنهم 212059 حالة تم شفاؤها، و 16194 حالة وفاة.