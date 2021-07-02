العليا للفيروسات تطالب بالإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا

كشف الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يجب على المواطنين الفترة المقبلة السرعة في التسجيل للحصول على لقاح كورونا في أسرع وقت للوقاية من الإصابة بالمرض وكذلك الوصول للمعدلات التي تسهم في مجابهة المرض والوصول إلى المعدلات التي تسهم في مجابهة المرض والحد من انتشاره، مؤكدا أن جميع لقاحات كورونا «كوفيد 19» آمنة ولا توجد منها أي مخاطر تم تسجيلها حتى الآن.

انخفاض نسب الإشغالات فى مستشفيات العزل

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المستشفيات الجامعية تشهد حاليا انخفاضا كبيرا في نسب الإشغالات بالأسرة المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك عددا من المستشفيات أغلقت أبوابها نظرا للوصول إلى معدلات الإصابة بها إلى صفر إصابات، موضحا أن غالبية نسب الإشغالات الموجودة بالمستشفيات تكون في أسرة حجز الرعاية المركزة.

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يجب على المواطنين ضرورة الالتزام والتشديد على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وكذلك الاهتمام بتناول الأغذية التي تحتوي على عناصر تحفز المناعة للجسم وتسهم في الوقاية من المرض، فضلا عن ضرورة التواصل مع الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض، وتجنب تناول أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب المختص منعا لحدوث أي مضاعفات أو آثار سلبية على صحة المواطن.

استكمال الأبحاث المتعلقة بالموجة الثالثة لفيروس كورونا

وأكد «حاتم»، أن الفترة المقبلة سيتم البدء في استكمال الدراسات العلمية والأبحاث المتعلقة بإجراء تحاليل عينات الموجة الثالثة لفيروس كورونا بالأقاليم المختلفة، وذلك لمعرفة منشأ السلالة للفيروس في مصر، مؤكدا أنها سيكون لها فوائد كبيرة في وضع خطط مجابهة المرض.