دشنت وزارة الصحة والسكان، موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، لحجز اللقاح.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها، إن حجز لقاح كورونا يكون من خلال موقع لقاح كورونا، وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم المواطنين، محذرة من ترويج أي منشأة لنفسها لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وأن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة تروج لنفسها بذلك.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، خطوات تسجيل لقاح كورونا عبر موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وجاءت كالتالي:

الدخول على موقع لقاح كورونا من هنا.

- إدخال الاسم الرباعي.

- إدخال السن والتاريخ المرضي.

- إدخال المنطقة المحددة لتلقي اللقاح.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول، قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه.

- تدوين الكود في الخانة المحددة.

- استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي اختياريا.

- تحميل أي شهادات مرضية للمواطن.

- استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص بالحصول على اللقاح.

- يصل الرقم في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وفي حال أخذ اللقاح لا بد من الحفاظ علي اتباع الإجراءات الاحترازية، فاللقاح لا يعطي مناعة 100% بل أنه يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها خطيرة.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، كما تعمل الوزارة على التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.