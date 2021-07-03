اليوم.. أولى جلسات محاكمة قاتل الطفلة «ريماس» في الدقهلية

تبدأ محكمة جنايات المنصورة الدائرة الأولى بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت 3 يوليو 2021 أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة ريماس محمد عبدالرازق، 8 سنوات، بمدينة دكرنس، ووجهت له النيابة العامة 3 اتهامات هي «الخطف وهتك العرض والقتل»، وذلك بأن استدرج الطفلة المجني عليها يوم 6 أبريل الماضي، أثناء خروجها من بيتها لشراء خبز لأسرتها وطلب منها توصيله إلى شقته بمدينة دكرنس محافظة الدقهلية، بعد أن إدعى أنه كفيف، إلا أنها عندما شعرت بالخطر صرخت فقتلها بسكين وألقى بجثتها على سلم البيت الذي يسكن به، وحاصره أهالي المدينة قبل أن يتمكن من إخفاء الجثة وتم ضبطه متلبسا بالأداة التي نفذ جريمته بها كما أن آثار الدماء كانت في كل مكان.

إحالة المتهم إلى الجنايات بـ 3 اتهامات

وأمر المستشار حسام معجوز، المحام العام الأول لنيابات شمال المنصورة الكلية، بإحالة قضية مقتل الطفلة «ريماس محمد عبدالرازق، 8 سنوات» إلى محكمة استئناف المنصورة، لتحديد موعد لمحاكمة المتهم بقتلها أمام الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات، بعد أن اعترف المتهم «عبدالعظيم. م.»، 43 سنة، حداد، ومقيم بمنطقة منشية السيد محمود بدكرنس بمحافظة الدقهلية، في تحقيقات النيابة، بخطف الطفلة وقتلها بعد أن فشل في اغتصابها.

تقرير الطب الشرعي المبدئي لمقتل الطفلة ريماس

وكشف التقرير المبدئي لمعاينة الطب الشرعي لجثة الطفلة المجني عليها، عدم وجود ثمة أثار لتعدي جنسي، مع وجود خدوش بأنحاء متفرقة بالجسم وطعنات مسددة بأنحاء متفرقة، وذلك نتيجة قيام المتهم بمحاولة التخلص من الطفلة خشية افتضاح أمره.

اعترفات المتهم بقتل الطفلة ريماس أمام النيابة العامة

وأكد المتهم في تحقيقات النيابة أنه عندما شاهد المجني عليها تسير في الشارع في تمام الساعة 11 صباحا، وهي عائدة من شراء الخبز، نادى عليها وطلب منها اصطحابه لشراء بعض الحلوى حتى استدرجها إلى سلم منزله، بعد أن اعتقدت الطفلة أنه كفيف لأنه كان يرتدي نظارة سوداء على عينيه.

وذكر المتهم أنه فور دخوله المنزل حاول لمس أجزاء حساسة من جسدها، إلا أنها عندما اكتشفت مكره، وتنبهت لفعلته، قاومته وصرخت، فحاول جذبها مرة أخرى إلا أن أصوات صراخها تعالت، فحاول إسكاتها بأن استل سكينا وسدد لها 3 طعنات بأنحاء متفرقة من الجسم حتى غرقت في دمائها ولامست تلك الدماء ملابسه وقام بإخفائها بالسلم والتفكير في طريقة للتخلص من الجثة إلا أن اكتشاف أسرة الطفلة مكانها خلال البحث عنها جعلهم يصلون إلى مكانها قبل أن يخفى الجثة أو أن يزيل أثار الدماء.