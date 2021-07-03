آخر ظهور إعلامي لـ«ليلى طاهر»: محبوسة بسبب كورونا وبحترم نفسي وتاريخي

اشتكت الفنانة القديرة ليلى طاهر من «الحبسة» بسبب فيروس كورونا، وذلك في آخر ظهور إعلامي لها منذ 5 شهور، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع عبر فضائية «TEN».

وقالت ليلى طاهر، «أنا محبوسة بسبب كورونا ومفيش حاجة وحشة، أحنا ماشيين في خير وصحة جيدة وبنقول يارب ابعد عنا ده لأننا منعرفش بكرة فيه إيه».

وكشفت ليلى طاهر أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية مؤخرًا «الحكاية إن الواحد لما بيعمل تاريخ كويس وبيتعب فيه وبيبقى مخلص في عمله لدرجة أنه يبقى له جمهور بيثق في الحاجة اللي بيقدمها لازم يحافظ على ده وينقي كويس ومش معناها أن أنا عشان مبعدش اني أمثل أي حاجة».

وأضافت «أنا بحترم نفسي وبحترم فني وبحترم تاريخي وبحترم الجمهور اللي حبني واللي بسمع منه كل خير وكل كلام حلو».

وأكدت الفنانة القديرة ليلى طاهر أنها لا تبحث عن شئ معين لتقديمه، مشيرة أنها تبحث عن عمل جيد ومحترم يضيف ولو نقطة إلى ما سبق من تاريخها الفني، مؤكدة أنها ترفض أن تقدم عملا فنيا يٌقل من تاريخها الفني.

وأوضحت ليلى طاهر أنها قدمت كل الأدوار «عملت كل حاجة ومبقاش فيه حاجة نفسي فيها».

وتابعت «مصر ولادة ومليانة نجوم حلوة وبتجيب نجوم حلوة ومليانة ممثلين حلوين ستات ورجالة واحنا عاوزين بس نهتم بقا بالمخرجين والمؤلفين وإعداد النوع ده من الفن مش بس التمثيل»، لافتة أن الممثل يؤدي عملا مكتوبا ويخرجه مخرج محترف وأنه يجب الاهتمام بهذا الثلاثي الذي أطلقت عليه «الثلاثي المرح».

ووجهت ليلى طاهر نصيحة للفنانات الشابات قائلة «أحبوا جمهوركم واخلصوا لفنكم واحترموا شغلكم قوي قوي وخليكوا عارفين أنكم بتقدموه للناس اللي عايزين تسعدوهم لأن عن طريق الجمهور ده انتوا بتاخدوا مكانة في الوسط».

أعلن الإعلامي محمود سعد، إصابة الفنانة ليلى طاهر بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أنها كانت ستظهر معه في حلقة الجمعة من برنامجه «آخر النهار» المذاع على قناة النهار الفضائية، إلا أنها لن تظهر بسبب الإصابة.

وأوضح «سعد»، أن انتشار الفيروس يشكل خطورة على الجميع، مشيرا إلى أنه تحدث مع الفنانة ليلى طاهر، وكشفت له عن إصابتها بكورونا، وسوف ينتظرها حتى تتعافى ويجري معها حوارًا.