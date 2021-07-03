واشنطن: مستعدون لمساعدة الحكومة الليبية في التحضير للانتخابات

أعلنت الولايات المتحدة، استعدادها لمساعدة الحكومة الليبية في التحضير للانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وقالت واشنطن إنه لا يمكن تحديد مستقبل ليبيا إلا من قبل الليبيين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضافت واشنطن، أن معرقلي المباحثات الليبية يريدون إطالة العملية الدستورية أو خلق شروط جديدة، موضحة ان بعض أعضاء الحوار الليبي في جنيف يحاولون إدخال حبوب سامة تضمن عدم إجراء الانتخابات.

«الدبيبة» يدعو للتوافق حول آلية لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد الدبيبة، للتوافق حول آلية لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها، وحث المسؤول الليبي، الأطراف على الاضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة.

وكان الأمين العام المساعد، منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ريزيدون زينينجا، أعلن، أمس الجمعة، انتهاء جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، دون التوصل إلى أرضية مشتركة حول الانتخابات.

وقال زينينجا، في كلمة خلال الجلسة الختامية للملتقي، إن الشعب الليبي يشعر بالخذلان، وقال إن فشل لا يبشر خيرا، داعيا المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى مواصلة الحوار بهدف التوصل إلى حل سياسي يوحدهم.

وكان أعضاء في الملتقى اتهموا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتمييع إدارة جلسات الحوار التي بدأت في جنيف الاثنين الماضي، وطالب الأعضاء بضرورة العمل على مساعدة ليبيا في مراحل إنهاء وإنجاز الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

وظهر تسريب صوتي، أمس الأول الخميس، يوثق القيادي الإخواني معاذ المنفوخ وهو يتحدث لأحد قيادات تنظيم الإخوان، وقال إنه يقاتل رفقة بعض الأعضاء بملتقى الحوار الليبي من أجل منع تمرير القاعدة الدستورية للانتخابات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وطالب المنفوخ، بإعطاء الأوامر لقادة الميليشيات بإصدار بيانات عاجلة يعلنون فيها رفضهم للانتخابات المقبلة، كوسيلة ضغط على المجتمع الليبي، مشيرا إلى أنه يستغل بند التصويت على الدستور أولا، هو ورفاقه، كمبرر لرفض إقرار القاعدة الدستورية المتممة للانتخابات.