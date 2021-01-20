الجامعة العربية ترحب باعتماد ملتقى الحوار الليبي اختيار سلطة تنفيذية

رحبت جامعة الدول العربية بالتقدم المهم الذي تمّ إحرازه في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي في اتجاه تنفيذ الخطوات والاستحقاقات التي تمّ الاتفاق عليها في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى في نوفمبر الماضي لتسوية الأزمة الليبية.

وأشاد مصدر بالأمانة العامة، بما أعلنت عنه بعثة الدعم الأممية في ليبيا، أمس الثلاثاء، بخصوص اعتماد أعضاء الملتقى آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التمهيدية المقبلة.

ودعا المصدر، في بيان صادر اليوم، الأطراف الليبية إلى الاستمرار في هذا الجهد المهم والتحلي بالروح الوطنية في سبيل الاتفاق على بقية الخطوات التنفيذية المطلوبة لتسوية الأزمة على كل مساراتها المختلفة.

كما أثنى المصدر على الجهد الذي تبذله البعثة الأممية في رعاية مسارات التسوية بين الأشقاء الليبيين، مؤكّدًا التزام الجامعة العربية بمواصلة مساندتها وتعاونها الوثيق مع الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، وكذا مع المبعوث الخاص الجديد لسكرتير عام الأمم المتحدة عندما يتولى مهام منصبه.

وذكر المصدر أنَّ أحمد أبو الغيط كان قد أجرى اتصالاً هاتفياً بـ يان كوبيش بمناسبة تعيينه مبعوثاً أممياً جديداً لليبيا، حيث تبادلا الرؤى بشأن مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة الليبية، واتفقا على تكثيف العمل الأممي العربي المشترك في سبيل التوصل إلى تسويةوطنية خالصة للوضع في البلاد.