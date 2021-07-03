4 أفلام سينمائية شاركت بهم ليلى طاهر في قائمة أفضل 100 فيلم

تعد الفنانة ليلى مراد واحدة من نجمات زمن الفن الجميل، قدمت خلال مشوارها الفني العديد من الأفلام السينمائية المميزة كما كان لها بصمتها المميزة من خلال الدراما التلفزيونية التي استطاعت من خلالها أن تقترب من الجمهور بشكل أكبر.

وبفضل موهبتها الحقيقية وأداءها المميز شاركت ليلى طاهر في عدد من الأفلام السينمائية مع كبار المخرجين والنجوم، ليتم اختيار 4 أفلام سينمائية شاركت فيهم من ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية بحسب استفتاء النقاد عام 1996.

صراع الأبطال

عام 1962 عٍٍُرض الفيلم السينمائي «صراع الأبطال» والذي شاركت في بطولته ليلى طاهر أمام شكري سرحان، سميرة أحمد، صلاح نظمي، عايدة عبدالعزيز ونجمة إبراهيم، وجاء الفيلم من تأليف عزالدين ذو الفقار، عبدالحي أديب، وإخراج توفيق صالح والذي شارك في كتابة سيناريو الفيلم.

وسرد الفيلم الفترة الصعبة التي مرت بها مصر في عام 1947 حينما انتشر في قرى مصر مرض الكوليرا، ليتم تعيين طبيب يدعى «شكري» فى إحدى القرى والذي يحاول خدمة أهل القرية لينقذهم من الفقر والجوع، ويوجد شخص يدعى «عادل بيه» وهو الإقطاعي في القرية والذي يستغل أهلها ليعملوا في أرضه بالسخرة ومن يعترض يسلمه إلى مستشفى الأمراض العقلية مستغلًا نفوذه وتستمر أحداث الفيلم.

الناصر صلاح الدين

وفي عام 1963 تم عرض فيلم «الناصر صلاح الدين» والذي تعاونت من خلاله الفنانة ليلى طاهر مع المخرج العالمي يوسف شاهين، وجسدت خلال أحداث الفيلم شخصية «زوجة ريتشارد».

ويعُد فيلم «الناصر صلاح الدين» واحدًا من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية والعربية حيث شارك في كتابته عدد من كبار الكتاب ومنهم نجيب محفوظ، عبدالرحمن الشرقاوي، يوسف السباعي، وبجانب السينمائيين عز الدين ذوالفقار ويوسف شاهين، كما شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ومنهم أحمد مظهر، نادية لطفي، صلاح ذوالفقار، ليلى فوزي، حمدي غيث، عمر الحريري، محمود المليجي، زكي طليمات وأحمد لوكسر.

الأيدي الناعمة

شاركت الفنانة ليلى طاهر بفيلم «الأيدي الناعمة» والذي عُرض عام 1963، وشارك في بطولته أحمد مظهر، صباح، صلاح ذوالفقار، أحمد خميس، مريم فخرالدين ووداد حمدي.

والفيلم من تأليف توفيق الحكيم وسيناريو وحوار يوسف جوهر ومن إخراج محمود ذوالفقار، وسرد قصة أحد الأثرياء والذي نُزعت منه أملاكه ويفلس ولا يتبقى له سوى قصره الذي يملكه حتى يتعرف بشاب حاصل على درجة الدكتواره ولكنه عاطل عن العمل، ليقترح على الأمير أن يستغل القصر بتأجيره مفروشًا، ولدى الأمير ابنتان ينكر وجودهما لأن الابنة الكبرى قد تزوجت من مهندس بسيط والابنة الصغرى تبيع لوحاتها التي ترسمها وتستمر أحداث الفيلم.

أريد حلًا

عام 1975 عُرض الفيلم السينمائي «أريد حلًا» من بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وشاركت به الفنانة ليلى طاهر، ويعد الفيلم من الأفلام الهامة في السينما المصرية والتي ناقش للمرة الأولى قضايا المرأة بشكل صريح ليتسبب في تعديل قانون الأحوال الشخصية عام 1978.

وشارك في بطولة الفيلم رشدي أباظة، أمينة رزق، رجاء حسين وأحمد توفيق، والفيلم من تأليف حسن شاه وحوار سعد الدين وهبة وكتب السيناريو وإخراج سعيد مرزوق.

يذكر أن الإعلامي محمود سعد أعلن إصابة الفنانة ليلى طاهر بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أنها كانت ستظهر معه في حلقة الجمعة من برنامجه «آخر النهار» المذاع على قناة النهار الفضائية، إلا أنها لن تظهر بسبب الإصابة.