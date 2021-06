مقتل شخص وفقدان 99 آخرين في انهيار مبنى سكني في فلوريدا

قالت السلطات المحلية في ولاية «فلوريدا» الواقعة في جنوب شرقي الولايات المتحدة، إن انهيار مبنى سكني شمال «ميامي بيتش»، أدى إلى مقتل شخص على الأقل، فيما لا يزال 99 شخصاً في عداد المفقودين.

وقال مسؤولون بالولاية، في تصريحات، إنه لا تزال فرق الإطفاء والإنقاذ، تقوم بعمليات البحث عن ناجين في أطنان من الأنقاض.

وأشار حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، إلى احتمال وجود المزيد من القتلى والمصابين تحت الأنقاض، فيما كشف قائد الشرطة في «ميامي ديد»- الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من ولاية فلوريدا- فريدي راميريس، أنه تم تحديد مكان تواجد 53 شخصا.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عن مفوضة مقاطعة «ميامي ديد» سالي هيمان، قولها إن البعض ركضوا على السلالم وغادروا بأنفسهم، موضحة أنهم في عداد المفقودين لأنهم لم يُسمع عنهم، أو لم يتصلوا بالعائلة أو الأصدقاء ليقولوا إنهم بخير.

بدوره، أكد عمدة بلدة «سيرفسايد» حيث وقع الحادث، تشارلز بوركيت، إن شخصين نقلا إلى المستشفى، وتوفي أحدهما، فيما أعلن مساعد رئيس الإطفاء في المقاطعة راي جاد الله، أن 10 أشخاص تلقوا العلاج في موقع الانهيار.

وتعمل العشرات من وحدات الإنقاذ للمساعدة في الوصول إلى السكان المحاصرين، فيما قال رجل تم إجلاؤه من فندق قريب، إن «المبنى، أحد هذه المباني الضخمة ذهب! ذهب بأكمله. يا إلهي. هذا أكثر شيء مجنون رأيته في حياتي».

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن البعض قد يكونوا عالقين بين الأنقاض، مضيفة أن رجال الإطفاء استخدموا سلالم محمولة على شاحنات للوصول إلى الأشخاص العالقين على الشرفات، وقاموا أيضا بتفتيش طابق تلو الآخر.

