بلغت 9 إصابات.. رصد حالات إصابة بسلالة «دلتا» الهندية في لبنان

أعلنت السلطات اللبنانية، أمس الجمعة، للمرة الأولى رصد حالات إصابة بسلالة «دلتا» الهندية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وزير الصحة اللبناني: حالات الإصابة بالسلالة الهندية لوافدين من الخارج

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، إنه تم تسجيل 9 إصابات بـ«دلتا» خلال الفترة الأخيرة، وجميعها لوافدين من الخارج، موضحا أن جهود وزارة الصحة ما زالت منكبة على تخفيض الإصابات واحتوائها.

وأضاف حسن، «نناشد الجميع مشاركتنا المسؤولية للحفاظ على ما أنجزنا. لبنان لم يعد يحتمل. اللقاح والإجراءات الوقائية واجب على الجميع».

تسابق السلطات الصحية في المغرب الزمن، من أجل التصدي للنسخة المتحورة من فيروس كورونا المعروفة باسم «دلتا».

وكان المغرب، أعلن في وقت سابق، اكتشاف 3 بؤر لسلالة «دلتا» الهندية، بمدينة الدار البيضاء وأخرى بمدينة القنيطرة التي تبعد عن عاصمة البلاد «الرباط» بحوالي 35 كيلو متر.

وظهر «دلتا» لأول مرة في الهند، ثم تفشى عبر هذا البلد الآسيوي وبريطانيا، فيما قال عالم الفيروسات الهندي الكبير شهيد جميل، إن السلالة الهندية تعرضت لتحورين رئيسيين في الجزء الخارجي من الفيروس «الشوكة» الذي يلتحم بالخلايا البشرية.

وكانت منظمة «الصحة العالمية»، قالت في وقت سابق، إن النوع السائد من النسخة الهندية المتحورة اكتُشف لأول مرة في الهند في ديسمبر الماضي، رغم التعرف على نسخة سابقة في أكتوبر 2020، وصنفتها المنظمة وبريطانيا بأنها سلالة مثيرة للقلق جنبا إلى جنب مع سلالات أخرى تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.