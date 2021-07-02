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جونسون الأمريكية: لقاحنا أظهر علامات قوية في الحماية من «دلتا» الهندية

كتب:

حسن رمضان
03:14 ص | الجمعة 02 يوليو 2021
لقاح جونسون

لقاح جونسون

أعلنت شركة «جونسون أند جونسون» الأمركية، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أظهر علامات قوية في الحماية من سلالة «دلتا» الهندية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت الشركة الأمريكية، إن جرعة واحدة من لقاحها، تشكل لدى متلقيها مناعة قوية ومستمرة ضد «دلتا» وغيرها من سلالات كورونا، موضحة أن البيانات أظهرت أن الاستجابة المناعية القوية لدى متلقي لقاحها، استمرت 8 أشهر على الأقل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

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