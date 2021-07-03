رغم أزمة بيكا وعنبة.. مغني المهرجانات علي قدورة يحصل على عضوية النقابة

أعلن مغني المهرجانات علي قدورة، عبر حسابه الرسمي بـ«انستجرام»، حصوله على عضوية نقابة المهن الموسيقية، ونشر صورة له داخل النقابة معلقًا: «من داخل نقابة المهن الموسيقية، رسميا علي قدورة مطرب بعد اجتياز الاختبارات، وشكرًا للأستاذ النقيب/ هاني شاكر وجميع أعضاء المجلس وعقبال كل أخواتي».

وكان قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، في اجتماعه الأسبوع الماضي، عدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، أبرزهم حمو بيكا، وشمل القرار الصادر من نقابة الموسيقيين، كلا من حمو بيكا، ومصطفى عنبة، ومسلم، ونو التوت، وأحمد موزة، وأكدت النقابة منع كل من ليس عضوًا بالنقابة، وغير مصرح له بالعمل، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات، يأتي ذلك على الرغم من أن حمو بيكا وجه الشكر لهاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بشأن انضمامه لشعبة المونولوج بنقابة المهن الموسيقية.

وعلى جانب أخر يوم الخميس الماضي، أجرى مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر شاشة «mbc مصر»، للرد على التصريحات الإيجابية التي أدلاها بشأنه الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقيين، بعدما وصفه بالشخص «المؤدب»، حيث بدأ الأمر بمداخلة لنقيب المهن الموسيقية هاني شاكر خلال الحلقة ذاتها، أخبره خلالها الإعلامي شريف عامر أن حمو بيكا طلب مداخلة هاتفية، ليرد «شاكر»، قائلًا: «حمو بيكا أولا وأخيرا أخويا الصغير وبحب والدته جدا، ودعوا ليا بعد إلغاء حكم الحبس، لأني مكنتش هعرف أنام ولا أحط دماغي على المخدة لو حصل حاجة، لكن هو عرف إنه غلط وتراجع عن أخطائه».

ليرد عليه «بيكا» في المداخلة، قائلا: «ربنا يخليك لينا وما يحرمنا منك، وبحبه والله العظيم، وأحترم كل قوانينه، وكل اللي يقولي عليه هقول حاضر ونعم، ولغيت كل شغلي».